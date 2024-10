Legende: SRF

Die Deutlichkeit des Resultats komme überraschend, sagt Auslandkorrespondent Calum MacKenzie in Tiflis. «Die Regierungspartei ‹Georgischer Traum› hat ihr Resultat gegenüber den letzten Wahlen klar verbessert. Dabei hat sie in den letzten zwei Jahren einen hochumstrittenen, autoritären Kurs verfolgt, indem sie etwa versprochen hat, nach einem Wahlsieg sämtliche Oppositionsparteien zu verbieten. Dies wurde in Georgien und international als antidemokratisch kritisiert.»

Einige Oppositionelle sprechen von Wahlfälschung. Im Moment sei jedoch noch unklar, ob die Opposition die Wählerschaft einfach nicht hat überzeugen können, so MacKenzie. Der «Georgische Traum» habe seine Kernwählerschaft offensichtlich generell mobilisieren können. Die Wahlbeobachter-Delegation der OSZE habe das Resultat nicht grundsätzlich infrage gestellt.

«Die OSZE hat vieles erwähnt, was die Opposition kritisiert: Gekaufte Stimmen, eingeschüchterte Wählerinnen und Wähler, ungleiche Ressourcen, nicht unabhängige Institutionen und so weiter», sagt MacKenzie. «Aber sie geht nicht so weit, zu sagen, die Wahlen seien gestohlen worden. Die OSZE äussert sich meistens vorsichtig, aber sie drückt eine eher illusorische Hoffnung aus, die Regierung werde die genannten Probleme korrigieren. Das wird für die Opposition eine Enttäuschung sein und schwächt ihr Argument.»