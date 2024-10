Legende: SRF

Das Resultat komme überraschend, sagt Auslandkorrespondent Calum MacKenzie, der sich derzeit in der georgischen Hauptstadt Tiflis befindet. «Die Regierungspartei ‹Georgischer Traum› hat ihr Resultat gegenüber den letzten Wahlen deutlich verbessert. Dabei hat sie in den letzten zwei Jahren einen hochumstrittenen, autoritären Kurs verfolgt, indem sie etwa versprochen hat, nach einem Wahlsieg sämtliche Oppositionsparteien zu verbieten. Dies wurde in Georgien und international als antidemokratisch kritisiert.»

Die Regierung hat sich laut MacKenzie faktisch Russland angenähert, was in Georgien traditionell umstritten ist. Von der Opposition, die diese Wahl nicht unberechtigterweise als Schicksalswahl dargestellt habe, habe man deshalb mehr erwartet, so MacKenzie weiter.

«Einige Oppositionelle sprechen jetzt von Wahlfälschung, und tatsächlich hat es Meldungen von Einschüchterung und anderen Unregelmässigkeiten bei Wahllokalen gegeben. Ein Wahllokal wurde gar geschlossen, weil ein Vertreter des ‹Georgischen Traums› einen Stapel vorher ausgefüllter Wahlzettel gewaltsam in die Urne gedrückt hat. Auch die Regierung hat grossen Einfluss auf die staatlichen Strukturen, die diese Wahl organisiert haben.»

Im Moment sei jedoch noch unklar, ob das die Wahl entscheidend beeinflusst hat oder ob die Opposition die Wählerschaft einfach nicht hat überzeugen können, so MacKenzie.