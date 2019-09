Die beiden Bilder zeigen den Temperaturverlauf seit Beginn der Aufzeichnungen – oben in der Schweiz, unten auf der ganzen Welt.

Das «Institute for Environmental Analytics» (IEA) bietet auf der Plattform «Show Your Stripes», Link öffnet in einem neuen Fenster die Möglichkeit an, den Temperaturverlauf eines Landes oder auch der ganzen Welt in einer simplen Grafik darzustellen. Jeder Streifen steht für die Durchschnittstemperatur des jeweiligen Jahres. Der Übergang von blau zu rot zeigt den Anstieg der Temperaturen. Auf Zahlen wird bewusst verzichtet, um die Grafiken so einfach wie möglich zu halten. Sie sollen einen Dialog über die Klimaerwärmung anstossen.

Die Zahlen sind jedoch nicht minder eindrücklich: In der Schweiz ist die Durchschnittstemperatur seit Messbeginn 1864 um 2.1 Grad angestiegen – 2018 war hierzulande das wärmste Jahr überhaupt mit einer Abweichung von 1.5 Grad gegenüber dem Durchschnitt. Global gesehen war 2016 das wärmste Jahr seit Messbeginn. Besonders bemerkenswert: Beim arktischen Flughafen Svalbard in Norwegen war es in diesem Jahr 6.5 Grad wärmer als normal.

(Quelle: Show Your Stripes, Bundesamt für Statistik)