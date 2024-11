Bootsunglück in Ägypten: Drei Leichen geborgen

Nachdem vor der ägyptischen Küste im Roten Meer ein Boot gesunken ist, wurden die ersten drei Leichen gefunden, teilte der Gouverneur der Region Amr Hanafi mit.

An Bord waren 31 Urlauber aus mehreren Ländern sowie 14 Besatzungsmitglieder.

13 Menschen würden noch vermisst, erklärte Hanafi.

Das EDA bestätigte, dass sich unter den Passagieren zwei Schweizer Staatsangehörige befanden. Eine Person konnte gerettet werden und ist unverletzt, während die zweite noch als vermisst gilt.

Der Gouverneur Amr Hanafi bestätigte, dass die Rettungskräfte noch immer nach den Vermissten suchen, darunter vier Ägypter und 12 Ausländer.

Unter den Passagieren des Urlauberboots waren auch zwei Touristen aus der Schweiz. Eine der beiden Personen konnte gerettet werden. Die zweite Person wird noch immer vermisst, wie das EDA bestätigte. Mit an Bord waren ausserdem etwa 20 Feriengäste aus weiteren europäischen Ländern sowie Touristen aus China, den USA und Ägypten.

Notruf abgesetzt

Die gut 40 Meter lange Motorjacht «Sea Story» war seit Sonntag im Roten Meer unterwegs. Sie war aus Port Ghalib gestartet und sollte am Freitag weiter nördlich in Hurghada ankommen. Am frühen Morgen habe die Crew einen Notruf abgesetzt, die Jacht sei dann gesunken, teilte Hanafi mit.

In der Gegend begann nach dem Unglück eine umfassende Suche nach Überlebenden mit der ägyptischen Marine. 28 Überlebende seien nahe der Küstenstadt Marsa Alam gefunden worden, die per Flugzeug und mit einer Fregatte der ägyptischen Streitkräfte in Sicherheit gebracht und medizinisch versorgt würden, erklärte Hanafi.

Offenbar von grosser Welle getroffen

Zur Unglücksursache ist bisher wenig bekannt. Das Boot ist wohl bei schwerem Wellengang im Roten Meer verunglückt. Das teilte der für die Region zuständige Gouverneur Amr Hanafi unter Berufung auf Schilderungen der Besatzung und der Touristen nach dem Unglück mit.

Eine grosse Welle habe das Boot getroffen und kentern lassen. Die mehrstöckige «Sea Story» sei innerhalb von Minuten gekentert, und einige Passagiere hätten es nicht rechtzeitig aus ihren Kabinen nach draussen geschafft. Der Leiter eines Tauchzentrums berichtete, ein überlebendes Besatzungsmitglied habe geschildert, dass die Jacht «mitten in der Nacht von einer Welle getroffen» worden und umgekippt sei.

Legende: Sanitäter warten auf Überlebende des Bootsunglücks. Zur Unglücksursache ist bisher wenig bekannt. Behörden zufolge wurde das Schiff laut ersten Erkenntnissen von einer «plötzlich auftauchenden grossen Welle» getroffen. Keystone/EPA

Die Behörden in Hurghada hatten am Sonntag wegen «schlechter Wetterbedingungen» den Hafen der Stadt geschlossen und den Schiffsverkehr eingestellt. Nahe Marsa Alam seien die Wetterbedingungen jedoch gut gewesen, sagte der Manager des Tauchzentrums

Boot war noch nicht lange im Einsatz

Die «Sea Story» ist eine erst zwei Jahre alte Motorjacht mit Kabinen für mehr als 30 Passagiere. Reiseanbieter bewerben sie als Boot für mehrtägige Exkursionen zum Tauchen im Roten Meer. Das Boot hatte nach offiziellen Angaben keine technischen Probleme, verfügte vor der Reise über alle erforderlichen Genehmigungen und wurde zuletzt im März auf seine Schiffssicherheit überprüft.

Ägypten ist wegen seiner antiken Stätten und seiner Badeorte am Roten Meer bei Feriengästen sehr beliebt. Im nordafrikanischen Land herrscht auch während der Wintermonate ein angenehm warmes Klima. Für Taucher bietet das Rote Meer einige der spektakulärsten Tauchplätze weltweit.