Das Wichtigste in Kürze

Im französischen Atomkraftwerk Flamanville (Manche) ist ein Brand in einer Turbinenhalle – im nicht-nuklearen Bereich – ausgebrochen.

ist ein Brand in einer Turbinenhalle – im nicht-nuklearen Bereich – ausgebrochen. Fünf Personen erlitten eine leichte Rauchvergiftung .

erlitten eine . Der Reaktor des betroffenen Blocks 1 wurde vorübergehend heruntergefahren .

. Das Feuer ist seit 12:10 Uhr unter Kontrolle.

Im Atomkraftwerk in Flamanville (Manche) kam es um 9:30 Uhr zu einer Explosion. Laut dem Betreiber, dem Stromkonzern Electricité de France (EDF), brach daraufhin im Maschinenraum – im nicht-nuklearen Bereich des Reaktors 1 – ein Feuer aus. Es konnte von der Werksfeuerwehr bis 12 Uhr gelöscht werden. Der Reaktor 1 wurde sofort vom Netz genommen.

Fünf Mitarbeiter mit leichter Rauchvergiftung

Weder für Menschen und Umwelt noch für die Kraftwerksanlage bestehe eine Gefahr, teilte die Präfektur des Departements La Manche mit. Fünf Mitarbeiter hätten eine leichte Rauchvergiftung erlitten. Der Notfallplan PPI (Plan particulier d’interventions) sei nicht ausgelöst worden, weil kein nukleares Risiko bestehe.

Der Präfekt Jacques Witkowski erklärte, dass sich ein Ventilator in der Maschinenhalle, in der die Turbinen für die Stromproduktion stehen, möglicherweise überhitzt habe und dabei Rauch freigesetzt wurde.

Das Atomkraftwerk an der französischen Ärmelkanal-Küste besteht aus zwei Druckwasser-Reaktoren. Der Reaktor 1, in dessen Turbinenhalle sich der Zwischenfall ereignete, ging 1985 in Betrieb, der zweite Reaktor ein Jahr später. Seit Ende 2007 ist ein dritter Reaktorblock in Bau. Er soll nach mehrjähriger Verzögerung 2018 fertiggestellt werden und ans Netz gehen.