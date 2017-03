Das Wichtigste in Kürze

US-Präsident Donald Trump hat mit seinem überarbeiteten Einreiseverbot erneut eine Niederlage erlitten. Bundesrichter Derrick Watson im US-Bundesstaat Hawaii stoppte den am 6. März unterzeichneten Erlass Trumps vorerst.

«Das Einreiseverbot ist diskriminierend»

Watson erklärte, das Einreiseverbot sei möglicherweise verfassungswidrig und nicht durch Bedenken zur nationalen Sicherheit motiviert. Das Einreiseverbot sei diskriminierend und könne zu «irreparablen Verletzungen» von Rechten führen. Zudem verhindere es, dass Menschen auf Hawaii Besuch von Angehörigen aus den betroffenen Ländern bekommen könnten.

Trump kritisiert die Justiz

Trump reagierte bei einer Kundgebung in Nashville im US-Bundesstaat Tennessee auf den Gerichtsentscheid: «Dies ist nach Meinung vieler eine nie da gewesene Überregulierung der Justiz», sagte Trump. «Das geblockte Dekret ist eine abgemilderte Version des ersten Dekrets, das nie hätte geblockt werden dürfen.» Es gehe um die Sicherheit der Vereinigten Staaten.

Das oberste Gericht soll entscheiden

Trump kündigte an, notfalls den Supreme Court, das oberste Gericht der Vereinigten Staaten, anrufen zu wollen. Sollte das Weisse Haus in Berufung gehen, müsste es diese jedoch zunächst vor demselben Berufungsgericht in San Francisco einreichen, vor dem es bereits einmal gescheitert war. Danach zog die Regierung ihren Einspruch gegen das Urteil des Berufungsgerichts freiwillig zurück.

Im zweiten Einreiseverbot hatte die Regierung nach wochenlanger Überarbeitung Zugeständnisse gemacht. So sollten Inhaber von Greencards und gültigen Visa von dem Verbot verschont bleiben. Auch wurde der Irak als siebtes betroffenes Land gestrichen. Geplant war, Flüchtlinge für 120 Tage und Menschen aus sechs vorwiegend islamischen Ländern für 90 Tage von der Einreise in die USA abzuhalten. Betroffen sind die Länder Somalia, Sudan, Libyen, Jemen, Iran und Syrien.