Als Lame Duck will sie sich nicht sehen, alle Vorgehen hätten Vor- und Nachteile. Das Vorgehen sei in anderen Ländern gang und gäbe.

«Ich habe mir immer gewünscht, meine staats- und parteipolitischen Ämter in Würde zu tragen und in Würde zu verlassen», sagt Merkel. «Natürlich kann dies nicht immer am Reissbrett geplant werden.» Wichtig sei ihr aber auch gewesen, alle Entscheide immer mit der Partei abzusprechen.

Merkel übernimmt Verantwortung

«Als Bundeskanzlerin und Parteivorsitzende habe ich die Verantwortung für alles was gelungen ist aber auch für alles was misslungen ist.» So könne es nicht weitergehen. Sie übt Kritik an der eigenen Regierungsarbeit.