Während des Christopher Street Day (CSD) in Berlin ist ein Auto in eine Menschenmenge gefahren.

Eine Frau verstarb noch vor Ort. 16 Menschen wurden teils schwer verletzt, 3 von ihnen lebensgefährlich.

Der mutmassliche Verdächtige ist auf der Flucht. Die Berliner Polizei fahndet nach dem 21-jährigen Mann Abdul B., der der islamistischen Szene in Berlin zugerechnet wird.

Der CSD wurde direkt nach dem Vorfall abgebrochen. Der CSD ist eine jährlich stattfindende Demonstration in Berlin für die Rechte von queeren Menschen.

Nach ersten Erkenntnissen der Berliner Polizei fuhr ein weisser Wagen gegen 22 Uhr beim Tiergarten am Ahornsteig parallel zur Lennéstrasse, in eine Menschenmenge. Dabei habe er mehrere Menschen an- und umgefahren, bevor er mit einem Baum kollidierte, wie der Polizeisprecher erklärte. Der Fahrer habe das Fahrzeug verlassen und sich in unbekannte Richtung entfernt.

Anschlag auf CSD in Berlin

Anfang Bildergalerie Bildergalerie überspringen Bild 1 von 6. Das leere und stark demolierte Fahrzeug wurde im Bereich des Tatorts sichergestellt. Bildquelle: REUTERS/Annegret Hilse. 1 / 6 Legende: Das leere und stark demolierte Fahrzeug wurde im Bereich des Tatorts sichergestellt. REUTERS/Annegret Hilse

Bild 2 von 6. Noch ist laut Polizei unklar, wem der weisse Kastenwagen gehört. Es handele sich um ein Privatfahrzeug, nicht um einen Mietwagen. Bildquelle: KEYSTONE/DPA/Jason Tschepljakow. 2 / 6 Legende: Noch ist laut Polizei unklar, wem der weisse Kastenwagen gehört. Es handele sich um ein Privatfahrzeug, nicht um einen Mietwagen. KEYSTONE/DPA/Jason Tschepljakow

Bild 3 von 6. Der Berliner Bürgermeister Kai Wegner spricht mit den Medien. Bildquelle: REUTERSChristian Mang. 3 / 6 Legende: Der Berliner Bürgermeister Kai Wegner spricht mit den Medien. REUTERSChristian Mang

Bild 4 von 6. Nach dem Tatverdächtigen wird gefahndet. Bildquelle: KEYSTONE/DPA/Sebastian Gollnow. 4 / 6 Legende: Nach dem Tatverdächtigen wird gefahndet. KEYSTONE/DPA/Sebastian Gollnow

Bild 5 von 6. Mehrere Personen wurden psychologisch betreut. Bildquelle: REUTERS/Annegret Hilse. 5 / 6 Legende: Mehrere Personen wurden psychologisch betreut. REUTERS/Annegret Hilse

Bild 6 von 6. Das Gebiet rund um den Tatort wurde grossräumig abgesperrt, der Tiergarten mit Wärmebildkameras abgesucht, wie die Polizei mitteilte. Bildquelle: KEYSTONE/DPA/Michael Ukas. 6 / 6 Legende: Das Gebiet rund um den Tatort wurde grossräumig abgesperrt, der Tiergarten mit Wärmebildkameras abgesucht, wie die Polizei mitteilte. KEYSTONE/DPA/Michael Ukas Ende der Bildergalerie Zurück zum Anfang der Bildergalerie.

Bereits in der Nacht hat die Berliner Polizei nach eigenen Angaben einen mutmasslichen Tatverdächtigen identifiziert, wie sie auf der Onlineplattform X mitteilt. «Es handelt sich um einen Mann, der in Berlin polizeibekannt ist und dem islamistischen Milieu zugerechnet wird.» Laut deutschen Medien soll der Verdächtige im Mai dieses Jahr aus dem Jugendarrest entlassen worden sein.

Am Morgen veröffentlichte die Polizei ein Fahndungsfoto. Die Behörden warnen davor, ihn anzusprechen, da er möglicherweise bewaffnet sei.

Legende: Nach Abdul B. wird als Tatverdächtiger gefahndet. Er ist möglicherweise bewaffnet. Polizei Berlin

«Wir fahnden mit Hochdruck nach tatverdächtigen Personen», sagte der Polizeisprecher. Die Polizei sei mit zahlreichen Polizisten und Rettungskräften im Einsatz.

Polizei prüft zweite Tatphase

Die Polizei prüft nach eigenen Angaben, ob auch eine Stichwaffe eingesetzt wurde. «Es ist Bestandteil der Ermittlungen, ob es eine zweite Tatphase nach der Fahrphase gab. Ob jemand dann das Fahrzeug verlassen hat und mit möglichen Stichwaffen auf Personen eingewirkt und diese verletzt hat», sagte der Mediensprecher der Berliner Polizei.

Mehrere deutsche Medien haben berichtet, dass eine Person mit einem Messer das Fahrzeug verlassen habe.

Angriff auf freie und weltoffene Gesellschaft

Der regierende Bürgermeister von Berlin, Kai Wegner, schreibt auf der Plattform: X: «Es ist ein Angriff auf unsere freie und weltoffene Gesellschaft – nach einem friedlichen und bunten CSD wurde die Versammlung für ein tolerantes und friedliches Berlin auf brutalste Art attackiert. Berlin ist die Stadt der Freiheit – und unsere Freiheit ist heute aufs Schrecklichste angegriffen worden.»

Seine Gedanken seien bei den Opfern, ihren Familien und Freunden, schrieb der Wegner. «Ich danke den Einsatzkräften, die sofort vor Ort waren und alles in ihrer Macht stehende geleistet haben.»

Hunderttausende am CSD in Berlin

Hunderttausende Menschen hatten am Samstag in Berlin den CSD gefeiert. Mit ihrer Demonstration wollten die Veranstalter ein Zeichen für Demokratie, Toleranz und Vielfalt setzen.