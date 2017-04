Neuwahlen in England

Theresa Mays Ankündigung, dass Grossbritannien am 8. Juni das Parlament neu wählt, sorgt nicht nur für Freude im Königreich. SRF-Korrespondent Urs Gredig über die Stimmung der Bürger und die Taktik der Premierministerin.

«May sollte sich nicht auf Umfrageergebnisse verlassen» 1:32 min, aus Tagesschau vom 18.4.2017

SRF News: «Das Land kommt zusammen, Westminster tut dies nicht», sagte May als Erklärung für die Neuwahlen. Kommt das Land in der Brexit-Frage wirklich zusammen?

Zusatzinhalt überspringen Urs Gredig Gredig (*1970) ist seit 2013 Grossbritannien-Korrespondent von SRF. Davor war er Moderator und Redaktor der «Tagesschau», deren Hauptausgabe er von 2007 bis 2013 moderierte.

Urs Gredig: Natürlich nicht. Der Brexit hat einen Graben in die Gesellschaft gerissen, der auch mit Neuwahlen nicht einfach zugeschüttet werden kann. Wenn überhaupt, geht May eher das – kleine – Risiko ein, dass nun alle Brexit-Gegner geschlossen das Lager wechseln, weil sie sich einen anderen EU-Austritt als jenen von May wünschen. Aber der Premierministerin dürfte es bei ihrer Ankündigung von gestern wohl eher darum gehen, die geschwächte Labour-Opposition noch mehr zu schwächen und ein direktes Mandat für ihre Politik zu gewinnen.

Wie ist die Ankündigung zu den Neuwahlen generell in London aufgenommen worden?

Mit grosser Überraschung und von einigen sicher auch mit einer gewissen Verdrossenheit. Die Briten werden nun zum dritten Mal in drei Jahren an die Urne gerufen, da kommt beim einen oder anderen auch so etwas wie Politmüdigkeit auf.

« Der Premierministerin dürfte es darum gehen, die Labour-Opposition noch mehr zu schwächen »

Kam die Erklärung für die Leute tatsächlich so überraschend?

Spekuliert wurde über Neuwahlen in den letzten Wochen zwar regelmässig, aber May hatte dies ja persönlich mehrmals konsequent dementiert. Was ihr natürlich auch nicht gerade das beste Zeugnis ausstellt.

Wie ist es um Theresa Mays Ansehen im Volk bestellt?

Sie gilt gemeinhin als sehr seriös und kompetent. Persönlich wird man nicht richtig warm mit ihr, sicher auch, weil sie sich relativ konsequent zurück hält, was Einblicke in ihr Privatleben betrifft. May ist keine «Show-Woman», welche die Öffentlichkeit braucht und die Schlagzeilen sucht und dadurch ist sie für viele Briten derzeit auch genau die Richtige für die Brexit-Verhandlungen. Eine stille «Schafferin» ist momentan vielen lieber als ein Selbstdarsteller wie zum Beispiel Boris Johnson.