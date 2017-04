Tatfahrzeug abtransportiert

Nach dem Anschlag in Stockholm ist das Tatfahrzeug, ein Lastwagen, abgeschleppt worden. Fernsehbilder zeigten, dass auf der rechten Hinterseite Farbe abgeschabt war. Der Lkw der Brauerei Spendrups war am Freitagnachmittag gekapert worden. Der Täter raste damit in eine Einkaufsstrasse und in ein Kaufhaus. Die Brauerei erklärte in einem Statement auf ihrer Internetseite: «Unser Fahrer versuchte, das Fahrzeug zu stoppen, indem er sich davor stellte – aber musste zur Seite springen, um nicht überfahren zu werden.» Der Mann sei leicht verletzt und stehe unter Schock.