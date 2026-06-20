- US-Präsident Trump wollte das Wasserbecken vor dem Lincoln Memorial blau machen – im Farbton der US-Flagge.
- 14.2 Millionen US-Dollar später ist das Objekt grün – und die neu gestrichene Farbe löst sich.
Pünktlich zum 250. Geburtstag der USA wollte Trump den «Reflecting Pool» in Washington renoviert haben. Doch Algen im Becken machen der Regierung einen Strich durch die Rechnung. Nun blättert auch noch Farbe ab.
Eigentlich sah das Projekt vor knapp zwei Wochen kurz nach einer gelungenen Sanierung aus.
Doch Anfang Woche hat sich das Becken aufgrund von Algen grün verfärbt.
Parkmitarbeitende bekämpften die Algen darauf mit Wasserstoffperoxid.
Am Donnerstagabend sah das Becken wieder sauber aus. Das US-Inneministerium postete entsprechende Bilder auf X.
Die jüngste Sanierung sorgte für Diskussionen. Laut US-Medien habe die Regierung die Aufträge ohne Ausschreibung an ausgewählte Unternehmen vergeben. Die Regierung begründete dies mit Zeitdruck vor dem US-Jubiläum.
So oder so will das Projekt einfach nicht gelingen: Am Freitag verfärbte sich das Becken wieder grün, und zusätzlich blättert die neue Farbe vom Becken ab. Sinnbildlich, spotten Trumps Kritiker.
So sieht der «Reflecting Pool» aktuell aus:
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Bild 1 von 2. Farbe blättert am Grund des «Reflecting Pools» ab. Kritikerinnen und Kritiker bezeichnen das Debakel rund um die Gedenkstätte als sinnbildlich für Missstände der Trump-Regierung. Bildquelle: Reuters/Aaron Schwartz.
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Bild 2 von 2. Die Luftaufnahme zeigt den Pool mit der abgeblätterten Farbe und den Algenresten. Bildquelle: Reuters/Aaron Schwartz.