US-Präsident Trump wollte das Wasserbecken vor dem Lincoln Memorial blau machen – im Farbton der US-Flagge.

14.2 Millionen US-Dollar später ist das Objekt grün – und die neu gestrichene Farbe löst sich.

Pünktlich zum 250. Geburtstag der USA wollte Trump den «Reflecting Pool» in Washington renoviert haben. Doch Algen im Becken machen der Regierung einen Strich durch die Rechnung. Nun blättert auch noch Farbe ab.

Legende: Arbeiter streichen den Boden des «Reflecting Pools» Anfang Mai blau. Reuters/Ken Cedeno

Eigentlich sah das Projekt vor knapp zwei Wochen kurz nach einer gelungenen Sanierung aus.

Legende: Für wenige Tage sieht das Projekt zumindest äusserlich aus, wie es sollte, wie auf dieser Aufnahme vom 12. Juni. REUTERS/Nathan Howard

Doch Anfang Woche hat sich das Becken aufgrund von Algen grün verfärbt.

Legende: Eine Aufnahme des grünen «Reflecting Pools» am 16. Juni. Dieser spiegelt normalerweise das Lincoln Memorial und den Obelisk zu Ehren George Washingtons wider. Doch das Gewässer ist vergleichsweise flach, liegt in der prallen Sonne und erwärmt sich im Sommer stark, was das Auftreten von Algen begünstigt. Renovationen sollen dies künftig verhindern. Reuters/Eric Lee

Parkmitarbeitende bekämpften die Algen darauf mit Wasserstoffperoxid.

Legende: Morgen des 18. Juni: Parkmitarbeitende bei den letzten Schritten der Reinigung: Sie saugen die Algenresten mit Schläuchen ab, die an Pumpen angeschlossen sind. AP/Rahmat Gul

Am Donnerstagabend sah das Becken wieder sauber aus. Das US-Inneministerium postete entsprechende Bilder auf X.

Die jüngste Sanierung sorgte für Diskussionen. Laut US-Medien habe die Regierung die Aufträge ohne Ausschreibung an ausgewählte Unternehmen vergeben. Die Regierung begründete dies mit Zeitdruck vor dem US-Jubiläum.

So oder so will das Projekt einfach nicht gelingen: Am Freitag verfärbte sich das Becken wieder grün, und zusätzlich blättert die neue Farbe vom Becken ab. Sinnbildlich, spotten Trumps Kritiker.

So sieht der «Reflecting Pool» aktuell aus: