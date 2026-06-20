US-Präsident Donald Trump hat auf dem Militärstützpunkt Joint Base Andrews im Bundesstaat Maryland sein neues Regierungsflugzeug vorgestellt.

«Sie gilt als das luxuriöseste Flugzeug der Welt», sagte Trump am Freitag (Ortszeit) über die Boeing 747, die das Emirat Katar den USA im vergangenen Jahr geschenkt hatte.

Die Maschine ist in Rot, Weiss, Dunkelblau und Gold lackiert; die Farben hatte der Präsident ausgewählt. Damit verabschiedet sich die US-Regierung vom bekannten Erscheinungsbild der «Air Force One», das seit der Amtszeit John F. Kennedys verwendet wurde.

Als Übergangslösung gedacht

Die Modernisierung sei notwendig gewesen, damit das Regierungsflugzeug mit den neueren Maschinen ausländischer Staats- und Regierungschefs Schritt halten könne. Am 4. Juli soll die Boeing bei einer Feier in Washington eine Formation anführen, die Trump als den grössten Formationsflug der US-Geschichte ankündigte.

Legende: Die Annahme des Luxusjets aus Katar hatte in den USA Kritik ausgelöst. Keystone/Manuel Balce Ceneta

Die aus Katar stammende Maschine ist als Übergangslösung gedacht. Der US-Flugzeugbauer Boeing arbeitet an zwei eigens angefertigten Maschinen des Typs 747-8, deren Auslieferung sich jedoch bis Mitte 2028 verzögert. Wegen dieser Verzögerung hätte Trump bis zum Ende seiner Amtszeit im Januar 2029 womöglich weiter auf das bisherige Regierungsflugzeug zurückgreifen müssen.

Demokraten warnen vor Sicherheitsrisiken

Die Annahme des Luxusjets aus Katar hatte Kritik ausgelöst. Dabei ging es auch um die Frage, ob es sich um ein unangemessen teures Geschenk handle. Trump wies das zurück und sagte, es wäre dumm gewesen, das Angebot abzulehnen.

Legende: Die Maschine ist in Rot, Weiss, Dunkelblau und Gold lackiert; die Farben hatte der Präsident selbst ausgewählt. Keystone/US AIR FORCE

Die US-Luftwaffe strich einige geplante Umbauten, damit die Maschine schneller einsatzbereit ist. Das Rüstungsunternehmen L3Harris übernahm unter anderem Arbeiten an Bordsystemen für Kommunikation und Raketenabwehr.

Demokratische Senatoren schätzen die Kosten auf mehr als eine Milliarde Dollar und warnen vor Sicherheitsrisiken. US-Luftwaffenminister Troy Meink hielt dagegen, die Sicherheit des Präsidenten habe höchste Priorität. Trump war am Donnerstag von einer Europareise mit der bisherigen «Air Force One» zurückgekehrt. Die mehr als 30 Jahre alte Boeing 747-200 war damit letztmals im Einsatz und soll künftig in einem Museum ausgestellt werden.