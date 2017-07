Welche Konsequenzen wird die Aktion der jungen Frau haben, welche sich in Saudi-Arabien in einem Internetvideo ohne Kopftuch und im Minirock gezeigt hat? SRF-Korrespondent Pascal Weber gibt seine Einschätzung dazu.

SRF News: Das Video sorgte in Saudi-Arabien für heftige Reaktionen – zustimmende wie ablehnende. Wie erklären Sie diese Kontroverse?

Pascal Weber: Wie alle nahöstlichen Gesellschaften ist auch die saudische eine zerrissene Gesellschaft. Ein Teil ist extrem konservativ, praktiziert den Wahhabismus, eine rigide Auslegung des Islam. Dann gibt es aber gleichzeitig einen Teil, meist jüngere Menschen, der einen Weg in die Moderne sucht.

Können solche Aktionen eine Veränderung bewirken?

Die Ungeduld bei der jungen Bevölkerung ist riesig. Solche Videos sind ein Protestzeichen und sollen andere Frauen ermutigen, die starren Regeln zu brechen und damit politischen Druck zu erzeugen. Saudi-Arabien befindet sich bereits im Wandel. Im vergangenen März war ich in Riad und Jeddah. Ich war erstaunt, wie sehr sich die Stadt Jeddah verändert hat. An einem Strassenfestival standen Männer und Frauen an der gleichen Theke an. Das wäre noch vor drei Jahren undenkbar gewesen.

Mit welchen Konsequenzen muss die Frau, die sich im Video im Minirock und ohne Kopftuch gezeigt hat, nun rechnen?

Das offizielle Saudi-Arabien wird wohl seine Macht demonstrieren und dürfte eine harte Strafe aussprechen. Die Frage ist, wie diese Strafe umgesetzt wird. 2015 wurde beispielsweise ein Blogger wegen «Beleidigung des Islam» zu 1000 Peitschenhieben verurteilt. 50 Hiebe musste er ertragen, seither sitzt er im Gefängnis. Im Falle dieser jungen Frau wird man wohl ein Exempel statuieren, um der Protestbewegung den Mut zu nehmen und die konservativen Kreise zu befriedigen. Aber die saudische Regierung wird das Exempel so statuieren, dass es nicht zu einer unkontrollierbaren Protestbewegung kommt. Sie wird also quasi den Deckel auf einen brodelnden Dampfkochtopf legen, aber nicht so, dass dieser explodiert.

Wird dies Ihrer Einschätzung nach gelingen?

Nein, ich denke nicht, dass es funktioniert. Der Dampfkochtopf wird explodieren. Die Frage ist nur, wann und wie.

Das Gespräch führte Tobias Widmer