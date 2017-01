Der wahre Favorit der Linken

Hamon oder Valls duellieren sich für das Ticket der Sozialisten. Doch die besseren Chancen hat ein anderer. Einschätzungen von SRF-Korrespondent Michael Gerber.

Frankreichs Sozialisten haben ein Problem – das linke Lager ist zersplittert. Unabhängig von der Vorwahl der Sozialisten bewerben sich auch andere Linkspolitiker für den Élyséepalast. Als eigentlicher Favorit gilt Shootingstar Emmanuel Macron:

Emmanuel Macron (39)

«Emmanuel Macron politisiert am rechten Rand des linken Spektrums. Er hat seine Karriere als Wirtschaftsberater bei François Hollande lanciert – später wurde er Wirtschaftsminister. Macron selber sagt, er stehe über dem Links-Rechts-Graben und somit über allen Parteien. Das wird im sicherlich helfen, weit ins bürgerliche Lager hinein Stimmen zu holen. Macron verweigerte die Teilnahme an den Vorwahlen der Sozialisten.»

Umfragen zeigen: Emmanuel Macron hat gute Chancen auf das höchste Staatsamt in Frankreich. Sollte er es schaffen, in die Stichwahl im Mai zu gelangen, würde er dort den Demoskopen zufolge sowohl Le Pen als auch Fillon deutlich schlagen. Seine Chancen, die K.O.-Runde zu erreichen sind allerdings mit vorausgesagten 17 bis 20 Prozent in der ersten Runde ungewiss.