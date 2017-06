Merkel-Taktik in Reinkultur

Aus Rendez-vous vom 27.6.2017

In Deutschland erfährt die Ehe für alle - also auch für homosexuelle Paare - in der Bevölkerung breite Zustimmung. Auch alle Parteien sind dafür - mit Ausnahme von CDU/CSU und der AFD. Nun schwenkt Kanzlerin Merkel um.

Das zeigt exemplarisch, wie sie mit Themen umgeht, die andere Parteien lanciert haben.

Peter Voegeli