Auto fährt in Mannheim in Menschenmenge – das ist bekannt

Was ist passiert? Kurz nach Mittag ist die Polizei in der süddeutschen Stadt Mannheim zu einem Grosseinsatz ausgerückt. Demnach soll ein Mann in der Innenstadt in eine Menschenmenge gefahren sein und dabei mindestens zwei Personen getötet und mehrere verletzt haben. Den mutmasslichen Tatverdächtigen konnte die Polizei laut der «Süddeutschen Zeitung» 30 Minuten nach dem Vorfall festnehmen. Laut der «Süddeutsche Zeitung» soll der Mann Ermittlerkreisen zufolge bewaffnet gewesen sein. Die Polizei hatte sich zuvor auf Nachfrage von Medienschaffenden nicht abschliessend festlegen wollen, dass es sich um einen Anschlag handele.

Wer ist der mutmassliche Täter? Laut dem baden-württembergischen Innenminister Thomas Strobl (CDU) handelt es sich beim Mann um einen 40-jährigen Deutschen aus dem deutschen Bundesland Rheinland-Pfalz. Wie die deutsche Presseagentur DPA unter Berufung auf Sicherheitskreise berichtet, liege dieser verletzt im Spital. Von weiteren Tätern geht die Polizei nicht aus.

Das dürfte das Auto gewesen sein, mit dem der mutmassliche Täter in die Menschenmenge gefahren ist.

Der Vorfall führte zu einem grossen Polizeieinsatz in Mannheim.

Der Autolenker ist in den Planken, der Haupteinkaufsstrasse von Mannheim in der Nähe des Wasserturms, in die Menschen gefahren.

Wie viele Personen genau beim Vorfall getötet oder verletzt wurden, ist noch unklar.

Gesichert ist: Mindestens ein Mensch ist dabei ums Leben gekommen.

Die Polizei hat einen Tatverdächtigen und mutmasslichen Lenker des Autos festgenommen. Er soll sich in einem Spital befinden.

Wie viele Verletzte gibt es? Nach Angaben aus deutschen Sicherheitskreisen soll es zwischen fünf und zehn Verletzte geben, wie die DPA weiter berichtet. Dies haben die Behörden aber nicht bestätigt. Die Mannheimer Universitätsklinik meldete, dass sie insgesamt drei Personen, zwei Erwachsene und ein Kind, mit hoher medizinischer Dringlichkeit versorge.

Details zur Todesfahrt am Rosenmontag Box aufklappen Box zuklappen Nach Augenzeugenberichten soll der Mann vom Friedrichsring kommend in die Haupteinkaufsstrasse Mannheims, die Planken, gerast sein und auf Höhe des Paradeplatzes mehrere Passantinnen und Passanten an- oder umgefahren haben. Auf den Planken rund um den Wasserturm findet derzeit ein Fasnachtsmarkt mit Dutzenden Imbissbuden und Vergnügungsbahnen statt. Heute ist Rosenmontag, in gewissen deutschen Regionen der Höhepunkt der Karnevalszeit.

Welche Massnahmen wurden ergriffen? Im Zusammenhang mit dem Grosseinsatz ist eine psychologische Betreuung vor Ort eingerichtet worden. Diese soll die unmittelbar Beteiligten versorgen, wie ein Polizeisprecher mitteilte. Zudem habe die Uniklinik Mannheim alles für einen möglichen Massenunfall mit Verletzten vorbereitet, hiess es. Zu diesem Zweck sei sofort der Katastrophen- und Einsatzplan umgesetzt worden. Konkret seien insgesamt acht Traumateams bereitgestellt worden, sowohl für Erwachsene als auch für Kinder.

Welche ersten Konsequenzen werden gezogen? Wie die Polizei des Bundeslandes Baden-Württemberg mitteilt, wird sie «zum Schutz der Bevölkerung und zur Stärkung des Sicherheitsgefühls» ihre Präsenz deutlich erhöhen. Dies mache sie vor allem bei den heute und in den nächsten Tagen stattfindenden Fasnachtsveranstaltungen und in Fussgängerzonen der Städte.

Welche Vorfälle gingen voraus? In den vergangenen Wochen hat es mehrere Anschläge gegeben, bei denen Fahrzeuge in eine Menschenmenge fuhren. Im Dezember kamen in Magdeburg sechs Menschen ums Leben, als ein inzwischen 50 Jahre alter Arzt über den Weihnachtsmarkt gerast war. Mitte Februar war ein Mann mit seinem Fahrzeug in eine Gruppe von Demonstranten in München gefahren. Dabei kamen eine junge Frau und ein Kind ums Leben. Und Ende Mai vergangenen Jahres hatte auf dem Mannheimer Marktplatz ein mutmasslicher Islamist fünf Teilnehmende einer Kundgebung einer islamkritischen Bürgerbewegung sowie einen Polizisten mit einem Messer verletzt. Der Beamte erlag später seinen Verletzungen.