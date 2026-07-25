Beim Absturz eines Kleinflugzeugs in ein Einfamilienhaus in Ganderkesee bei Bremen ist mindestens ein Mensch ums Leben gekommen.

Nach einer zweiten Person, die sich in der Maschine befunden haben soll, sucht die Feuerwehr noch.

Die tote Person konnte zunächst nicht aus dem Flugzeug geborgen werden.

Gegen 11 Uhr wurden die Feuerwehr sowie weitere Einheiten von Rettungsdienst und Polizei zu dem Flugzeugabsturz gerufen. Aus bislang ungeklärter Ursache hatte die Maschine an Höhe verloren, wie die Feuerwehr berichtete. Sie stürzte in der Wohnsiedlung in das Dach des Einfamilienhauses. Die Bewohner waren zu diesem Zeitpunkt nicht zu Hause. Weitere Verletzte gab es laut Polizei nicht. Zur Ursache des Absturzes ist bislang nichts bekannt.

Ein Kriseninterventionsteam kümmert sich um die Menschen, die das Unglück unmittelbar miterlebt oder sich in der Nähe befunden hatten. Für die Anwohner wurde eine Anlaufstelle eingerichtet.

Legende: Keystone/ JÖRN HÜNEKE

Um den Einsatzort wurden im Radius von hundert Metern die Bewohnerinnen und Bewohner aus ihren Häusern evakuiert. Nach Angaben der Polizei handelte es sich dabei um eine vorsorgliche Massnahme. Es bestehe keine Gefahr für die Allgemeinheit.