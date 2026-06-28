Ein Kleinflugzeug ist am Vormittag, um 11 Uhr, in der französischen Ortschaft Tomblaine im östlichen Département Meurthe-et-Moselle in der Nähe von Nancy abgestürzt.

Berichten zufolge sind dabei alle elf Personen an Bord ums Leben gekommen.

Die Insassen sollen auf dem Weg zu einem Fallschirmsprung gewesen sein.

Das Flugzeug gehörte gemäss Agenturberichten einer Fallschirmspringerschule. Bei den Opfern handelt es sich um den Piloten sowie fünf Schüler und fünf Ausbilder einer Fallschirmspringerschule, teilte die Präfektur mit.

Laut dem Präsidenten des regionalen Pflegeverbands der liberalen Pflegekräfte in Meurthe-et-Moselle könnte es sich bei den Opfern teilweise um selbstständige Pflegekräfte handeln. Demnach sei offenbar ein sogenannter «Tauf-Flug» organisiert gewesen, bei dem sowohl Pflegekräfte als auch Instruktoren an Bord gewesen sein sollen. Weitere Details zum Hergang lagen zunächst nicht vor.

Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienste sind mit einem Grossaufgebot im Einsatz, um die Bergungsarbeiten zu unterstützen und den Unfallhergang zu rekonstruieren. Die Staatsanwaltschaft hat Ermittlungen aufgenommen. Auch der französische Innenminister, Laurent Nuñez, sei auf dem Weg zum Unfallort.

Nach Angaben der Behörden wurde der Bereich um die Unglücksstelle in Tomblaine weiträumig abgesperrt.

Das Flugzeug war laut der Präfektur von Meurthe-et-Moselle vom Flugplatz Nancy-Essey gestartet. Bei der Maschine soll es sich laut der Zeitung L'Est Républicain um eine in Deutschland registrierte Pilatus-Maschine vom Typ PC-6 handeln.