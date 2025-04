Rund fünf Wochen nach der deutschen Bundestagswahl haben sich Christdemokraten und Sozialdemokraten auf einen Koalitionsvertrag geeinigt.

Seit fast vier Wochen verhandelten Spitzenpolitiker von CDU, CSU und SPD über einen gemeinsamen Vertrag, der die wichtigsten Vorhaben einer schwarz-roten Regierung festhalten sollte.

Nicht zuletzt angesichts der internationalen Lage und der neuen US-Zollpolitik spürten die Verhandler Druck für einen raschen Abschluss.

Die CSU und die SPD haben für 15 Uhr zu einer gemeinsamen Pressekonferenz mit CDU-Chef Friedrich Merz, SPD-Chef Lars Klingbeil und dem CSU-Vorsitzenden Markus Söder eingeladen, auf der der Koalitionsvertrag vorgestellt werden soll. Die Vereinbarung soll die Grundlage für die gemeinsame Regierungsarbeit bilden. Kernpunkte sollen Reformen bei Migration, Wirtschaft und Verteidigung sein.

Koalitionsverhandlungen laufen seit fast vier Wochen

Die Koalitionsverhandlungen haben am 13. März begonnen, drei Wochen nach der Bundestagswahl am 23. Februar. Zuvor hatten sich Union und SPD in Sondierungsgesprächen bereits auf ein elfseitiges Eckpunktepapier verständigt, das unter anderem die Lockerung der Schuldenbremse für Verteidigung und ein Sondervermögen von 500 Milliarden Euro für Investitionen vor allem in die Infrastruktur vorsah.

AfD überholt laut Umfrage CDU/CSU Box aufklappen Box zuklappen Bei der Bundestagswahl erreichte die CDU/CSU unter der Führung von Friedrich Merz noch deutlich den ersten Platz. In einer Umfrage ergibt sich nun ein anderes Bild: Die rechtspopulistische AfD überholt in Deutschland in einer Umfrage zum ersten Mal die Christdemokraten und liegt auf dem ersten Platz. Gut sechs Wochen nach der Bundestagswahl kommt die Partei in der Sonntagsfrage des Meinungsforschungsinstituts Ipsos auf 25 Prozent. Die CDU/CSU liegt in der Erhebung knapp dahinter bei 24 Prozent. Sie verliert damit mehrere Punkte im Vergleich zu ihrem Ergebnis bei der Bundestagswahl am 23. Februar (28.5 Prozent). Die AfD gewinnt hingegen deutlich (Wahlergebnis: 20.8 Prozent). Die SPD kommt bei Ipsos auf 15 Prozent (16.4), die Grünen auf 11 Prozent (11.6), ebenso wie die Linken (8.8). Für die nach Angaben des Instituts repräsentative Umfrage wurden am und 4. und 5. April 1000 Bürgerinnen und Bürger befragt. Die maximale statistische Fehlertoleranz liegt Ipsos zufolge zwischen 1.4 und 3.1 Prozentpunkten.

Am Dienstag hatten die Unterhändler rund 13 Stunden lang in verschiedenen Runden mit unterschiedlicher Zusammensetzung um Kompromisse gerungen. Die finale Einigung blieb aber noch aus. Die Beratungen seien in einer «guten Stimmung» und mit einer «extrem hohen Dynamik» gelaufen, berichtete CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt. «Es konnte wahnsinnig viel erledigt werden.»