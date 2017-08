Der Vorfall in Charlottesville kommt leider überhaupt nicht überraschend. Beobachter der rechtsextremen Szene melden schon lange, dass sich die rechtsextreme Szene durch Donald Trump bestärkt fühlt. Ich spreche da zum Beispiel vom Ku-Klux-Klan oder von der rechtsnationalistischen Gruppierung «Alt Right». Ich erinnere mich gut, wie zögerlich sich Donald Trump während des Wahlkampfes von solchen Gruppierungen distanzierte. Und vergessen wir nicht, dass auch Personen aus diesem Dunstkreis oder Personen denen Sympathien für solche Gruppierungen nachgesagt werden, Einfluss im Weissen Haus haben. Ich denke da vor allem an Steve Bannon, den Chefstrategen im Weissen Haus. All das bestärkt die rechtsextreme Bewegung in den USA und führt zu solch offenen Szenen, wie wir sie in Charlottesville gesehen haben.