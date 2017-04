Proteste für Klimaschutz

Am 100. Amtstag von Präsident Donald Trump haben in Washington Tausende gegen die Klimapolitik seiner Regierung protestiert. Die Demonstranten zogen vom Kapitol zum Weissen Haus und forderten mehr Klimaschutz. Ähnliche Kundgebungen gab es in 300 weiteren US-Städten. Auch in Genf haben rund 500 Demonstranten am «Marsch für das Klima» teilgenommen.