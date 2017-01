Bild in Lightbox öffnen.

Die Boeing 777 der Malaysia Airlines ist unterwegs von Kuala Lumpur nach Peking, als sie plötzlich vom Radar verschwindet. Seither fehlt vom Flugzeug und den 239 Menschen an Bord jede Spur. Es kursieren diverse Verschwörungstheorien, was mit der Boeing passiert sein soll. 2017 wird die Suche eingestellt.

Es ist eines der grössten Kriegsverbrechen der neueren Zeit – und bis heute nicht aufgeklärt. Am 17. Juli 2014 wird der Malaysia-Airlines-Flug MH17 über der Ostukraine abgeschossen. Alle 298 Insassen sterben. Seither herrscht ein Propagandakrieg: Wer hat die tödliche Rakete abgefeuert?

Der Air France Flug 447 stürzt unterwegs von Rio de Janeiro nach Paris in der Nacht auf den 1. Juni 2009 über dem Atlantik ab. Alle 228 Insassen kommen ums Leben. In mehreren Such-Phasen wird vier Jahre lang nach dem Wrack und der Unglücksursache gesucht. 2012 kommen die Ermittler zu ihrem Abschlussbericht: Er belastet die Piloten. Sie sollen falsch reagiert und die Kontrolle verloren haben, als Eiskristalle den Geschwindigkeitsmesser blockierten und der Autopilot aussetzte.

1957 verunglückt eine Boeing 377 auf dem Pan-Am-Flug 7 von San Francisco nach Honolulu, Hawaii. Sechs Tage später bergen Schiffe der US Navy 19 Opfer und treibende Trümmer. Das Wrack wird nie gefunden, die Unfallursache bleibt ungeklärt.

7. 1945: Flight 19 – der Mythos Bermudadreieck entsteht

Am Nachmittag des 5. Dezembers 1945 brechen fünf Torpedobomber vom Typ Avenger von ihrer Basis in Fort Lauderdale in Florida auf. Wenige Stunden später ist Flug 19 spurlos verschwunden. Man findet weder Wrackteile noch Leichen. Tragisch: Auch ein Suchflugzeug geht verloren. 27 Männer verlieren ihr Leben.