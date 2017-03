Weil Palmöl als billiger Rohstoff sehr gefragt ist, werden in tropischen Ländern immer mehr Palmölplantagen angelegt. In Indonesien, dem grössten Produzenten der Welt, stehen diese Projekte immer wieder in der Kritik: Denn oft würden Palmölfirmen Landrechte verletzen oder Regenwald abbrennen, um neue Plantagen anzulegen. Schweizer Banken sollen Palmölfirmen, mit denen sie Geschäfte machen, besser auf die Finger schauen, fordern nun christlichen Hilfswerke Fastenopfer und Brot für alle in ihrer Ökumenischen Kampagne.