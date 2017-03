Zehntausende Tibeter starben beim Aufstand 1959. Seither hat China die Unterdrückung der Tibeter aufrecht erhalten. Trotzdem glaubt ein enger Mitarbeiter des Dalai Lama an eine Lösung des Konflikts. Langfristig.

SRF News: Sie werfen der internationalen Gemeinschaft vor, Tibet gegenüber «geschichtsvergessen» zu sein. Wie meinen Sie das?

Zusatzinhalt überspringen Kelsang Gyaltsen Kelsang Gyaltsen floh 1959 aus Tibet nach Indien und dann in die Schweiz. Seit 1985 ist er in der tibetischen Politik aktiv, zuletzt war er der langjährige Sondergesandte des Dalai Lama in Europa. Inzwischen ist der heute 66-Järhrige pensioniert.

Kelsang Gyaltsen: Als 1950 die Volksbefreiungsarmee Chinas in Tibet einmarschierte, haben die Tibeter und die ganze nichtkommunistische Welt dies als Invasion und militärische Besetzung betrachtet. Heute nimmt die internationale Gemeinschaft leider hin, dass Tibet zur Volksrepublik China gehört. Vor diesem Hintergrund muss man sagen, dass die internationale Gemeinschaft die Geschichte vergessen hat. Sie akzeptiert die heutige, faktische Realität.

Was ist der Grund dafür?

Ein Grund liegt darin, dass sich China seit dem Tod Mao Tse-tungs gegenüber dem Westen geöffnet und eine historisch nie dagewesene wirtschaftliche Entwicklung durchgemacht hat. China ist heute für viele Länder ein sehr wichtiger Handelspartner. Sie wagen es deshalb kaum mehr, die Situation in Tibet oder die Menschenrechtslage gegenüber China anzusprechen. Zu verärgert hat Peking in der Vergangenheit jeweils auf solche Hinweise reagiert.

« Die Behauptung Pekings, der Dalai Lama strebe die Unabhängigkeit Tibets an, ist nichts anderes als ein Vorwand, um nicht mit den Tibetern über eine Autonomie sprechen zu müssen. »

Sind des demnach vor allem wirtschaftliche Gründe, weshalb die westliche Staatenwelt Tibet von der Agenda genommen hat?

Zusatzinhalt überspringen Tibeter zeigen Flagge twitter/@steschnyinfo Über 800 Tibeter sowie Sympathisanten haben sich zu einer Protestkundgebung in Bern versammelt. Die Teilnehmenden gedachten des Volksaufstandes in Tibet vor 58 Jahren. Der Kundgebungszug formierte sich auf dem Helvetiaplatz und zog friedlich und lautstark zum Münsterplatz.

Ganz sicher. Zwar führen die meisten westlichen Regierungen mit China seit Jahrzehnten einen sogenannten Menschenrechtsdialog. Dazu gehört auch die Schweiz, die dies seit 1995 tut. Die westlichen Länder erklären öffentlich, mit China regelmässig über Menschenrechte und Tibet zu sprechen. Doch es ist ein offenes Geheimnis, dass dieser Dialog zu keinerlei Verbesserung der Menschenrechtssituation in China oder Tibet geführt hätte.

China hat den Gesprächen hinter verschlossener Tür offenbar bloss zugestimmt, damit die westlichen Staaten im Gegenzug darauf verzichten, die Menschenrechtssituation in China und Tibet öffentlich zu thematisieren und anzuprangern.

Wie ist die momentane Situation in Tibet? Welche Verletzungen der Menschenrechte geschehen dort?

Die Chinesen betrachten Tibet als erobertes Land und die Tibeter als besiegtes Volk. Die Chinesen befürchten, dass sich Tibet eines Tages von China abspalten könnte. Pekings Politik in Tibet ist deshalb darauf ausgerichtet, dies zu verhindern. Tibetische Kultur, Sprache und Identität werden von den Chinesen geschwächt und unterminiert. Zudem strömen seit den 1980er-Jahren immer mehr Chinesen nach Tibet. Inzwischen sind die Tibeter in ihrer eigenen Heimat in der Minderheit.

« Es ist nur eine Frage der Zeit, bis eine einvernehmliche Lösung in der Tibet-Frage erzielt werden kann – auch wenn die Repression unter Xi Jinping in letzter Zeit wieder zugenommen hat. »

Wie realistisch ist Pekings Befürchtung, Tibet könnte sich von der Volksrepublik China abspalten?

Dazu gibt es eigentlich keinen Grund. Der Dalai Lama und die tibetische Führung im Exil haben wiederholt versichert, dass die Tibeter keine Unabhängigkeit von China anstreben. Was sie wollen, ist aber eine echte Autonomie im Rahmen der Volksrepublik China. Das tibetische Volk muss in seiner Heimat seine Sprache, Kultur, Identität und Tradition bewahren und pflegen können. Die Behauptung Pekings, der Dalai Lama strebe die Unabhängigkeit Tibets an, ist nichts anderes als ein Vorwand, um nicht mit den Tibetern über eine Autonomie sprechen zu müssen.

Tibet: Selbstverbrennungen aus Protest gegen China

Was bräuchte es, damit der Konflikt zwischen den Tibetern und China friedlich gelöst werden kann?

Dafür ist ein Umdenken der chinesischen Führung nötig, was ihre Tibet-Politik angeht. Ich bin zuversichtlich, dass sich mittel- bis langfristig Lösungen abzeichnen werden. Denn inzwischen erfahren die Tibeter mehr Verständnis, Unterstützung und Solidarität von chinesischen Brüdern und Schwestern als von westlichen Regierungen. Unter den gebildeten und informierten Chinesen hat die Wertschätzung der tibetischen Kultur und des Buddhismus in den vergangenen 20 Jahren stark zugenommen. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis auch in China mehr Demokratie und Rechtsstaatlichkeit zustande kommen. Dann kann eine einvernehmliche Lösung in der Tibet-Frage erzielt werden. In diese Richtung deutet die Entwicklung in China der letzten Jahrzehnte – auch wenn die Repression unter Xi Jinping in letzter Zeit wieder zugenommen hat.

Werden die jungen Tibeterinnen und Tibeter noch so viel Geduld aufbringen?

Ich bin fest davon überzeugt davon, dass der Freiheitskampf der Tibeter gewaltlos bleiben wird, so lange der XIV. Dalai Lama am Leben ist. Seine Weisung der Gewaltlosigkeit wird strikt befolgt.

Das Gespräch führte Barbara Büttner.