Donald Trump und First Lady Melania Trump verlassen um etwa 8:00 Uhr Ortszeit (14:00 Uhr MEZ) das Weisse Haus. Sie fliegen mit dem Präsidenten-Hubschrauber Marine One zum Militärflughafen Andrews, wo eine Abschiedszeremonie stattfindet. Danach reisen sie ein letztes Mal mit dem Regierungsflugzeug Air Force One nach Palm Beach (Florida), wo Trumps Club-Resort Mar-a-Lago liegt.

«Wir freuen uns darauf, die USA als unverzichtbaren Partner in vielen Fragen künftig wieder an unserer Seite zu wissen», sagt Steinmeier am Tag der Machtübergabe in den USA.

Was ändert sich mit Joe Biden in der US-Wirtschaftspolitik?

Was die Wirtschaftsbeziehungen zum Ausland betrifft, so steht Biden laut Korte tendenziell eher für multinationale Abkommen. Allerdings sei auch die Biden-Regierung bereits ein wenig verschnupft gegenüber Europa wegen des unterzeichneten Abkommens der EU mit China. Zuerst gehe es den USA jetzt aber um die eigene Gesundheitslage und die Gesundung der eigenen Wirtschaft. «Da muss man abwarten, wie hoch auf der Prioritätenliste die Handelsbeziehungen zwischen den USA und Europa stehen werden.» Die Strafzölle gegen China dürften laut Korte erst einmal bestehen bleiben, auch wenn das Handelsbilanzdefizit der USA diesbezüglich jetzt grösser sei als beim Amtsantritt Trumps.

Ein Unterschied kündigt sich laut Korte in der Steuerpolitik an, wo Trump mit massiven Steuersenkungen vor allem die Aktienmärkte angekurbelt habe, aber einen gewaltigen Schuldenberg hinterlasse. Biden werde hier mit ziemlicher Sicherheit gewisse Steuersenkungen rückgängig machen und die ganze Politik wohl etwas sozialer werden stärker auf Umweltschutz und Nachhaltigkeit ausrichten. Ein weiterer Aspekt sei das von Biden geplante Corona-Hilfspaket von 1900 Milliarden Dollar, wo es auch bei Parteifreunden kritische Stimmen gebe, trotz theoretischer Mehrheit der Demokraten im Kongress. Wie hoch es tatsächlich ausfalle und wann es komme, werde für die Aktienmärkte mitentscheidend sein.

Mit dem Machtwechsel werden sich in der US-Wirtschaftspolitik wohl vor allem Stil und Ton ändern, aber nicht so sehr der protektionistische Kurs. Zu dieser Einschätzung kommt Jens Korte, SRF-Mitarbeiter an der Wall Street. Auf den Slogan «America First» von Donald Trump folge nun «Buy American» von Joe Biden: «Die US-Unternehmen gehen aber davon aus, dass Biden gemässigter vorgehen wird, was die Wirtschaft tendenziell positiv bewertet.» Dies sei aber auch ein globaler Trend, verstärkt durch die Pandemie und den Wunsch, weniger abhängig von ausländischen Lieferketten zu sein.

Wenn die Familie Trump heute das Weisse Haus verlässt, packen etwa 200 Hände mit an – und das, bis das letzte Überbleibsel der Trumps eingepackt und aus dem Haus geschafft ist. Denn gleich danach kommen auch schon die Sachen der Familie Biden an. Um kurz vor 18:00 Uhr (Schweizer Zeit) wird dann der neue Präsident vereidigt.

US-Präsident Donald Trump hat in den letzten Stunden seiner Amtszeit seinen ehemaligen Chefstrategen Steve Bannon und mehr als 70 Personen begnadigt. Das teilte das Weisse Haus mit. Darüber hinaus seien die Strafen von 70 weiteren Menschen umgewandelt worden. Die Liste, Link öffnet in einem neuen Fenster reicht von einem ehemaligen Kongressabgeordneten bis zum US-Rapper Lil Wayne («Lollipop»), der wegen unerlaubten Waffenbesitzes angeklagt worden war.

Bannon ist Mitgründer der Internetplattform «Breitbart» und gehört zu den einflussreichsten Stimmen im ultra-konservativen Lager der US-Politik. Er war im Sommer festgenommen worden wegen Vorwürfen, Geld aus einer Online-Spendenaktion für den Bau einer Mauer zu Mexiko abgezweigt zu haben. Bannon plädierte auf nicht schuldig und wurde gegen Kaution freigelassen. Er stellt sich als Opfer politischer Verfolgung dar. Das Gerichtsverfahren in dem Fall sollte im Mai 2021 beginnen. Er war 2016 zu Trumps Team gestossen und übernahm die Leitung des Wahlkampfs. Dem 67-Jährigen wird ein massgeblicher Anteil am damals überraschenden Erfolg Trumps zugeschrieben. Nach dem Wahlsieg wurde Bannon Trumps Chefstratege, musste aber 2017 seinen Hut nehmen.

In der Übergangsphase zwischen Wahl und Amtseinführung kann noch vieles geschehen. Zahlreiche Präsidenten versuchten in «Midnight-Regulations» letzte Pflöcke einzuschlagen. Weiter sorgten auch verschiedene Präsidenten mit ihren Begnadigungen für Skandale. Die lange Zeit für die Übergabe hat also oft direkte Folgen für den Start des neuen Präsidenten.

Vize Mike Pence nimmt nicht an Trumps Abschied teil

US-Vizepräsident Mike Pence will nicht zur geplanten Abschiedszeremonie von Präsident Donald Trump am Mittwochmorgen am Militärflughafen Andrews bei Washington kommen. Auf dem vom Weissen Haus veröffentlichten Programm des Vizepräsidenten ist nur die Teilnahme von Pence und Second Lady Karen Pence an der Zeremonie zur Amtseinführung von Trump-Nachfolger Joe Biden am Kapitol in Washington vorgesehen, die um 11.30 Uhr (17.30 Schweizer Zeit) beginnen soll. Der Sender CNN berichtete, auf den Einladungen für den Trump-Abschied sei 8.00 Uhr als Starttermin angegeben. Trump will nach Medienberichten danach nach Florida fliegen.

CNN und die «Washington Post» zitieren Quellen aus Pences Umfeld, wonach die Teilnahme an beiden Veranstaltungen logistisch schwierig gewesen wäre. Die «Washington Post» verwies allerdings auch darauf, dass ein Helikopter die rund 21 Kilometer lange Strecke vom Weissen Haus zu dem Militärflughafen in zehn Minuten bewältigen könne. In seiner am Dienstag veröffentlichten Abschiedsbotschaft an die Nation dankte Trump Pence zwar ausdrücklich. Zwischen dem Präsidenten und seinem Stellvertreter war es zum Schluss aber zum Bruch gekommen.