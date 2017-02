Bild in Lightbox öffnen.

1803: Bändigung des Kongresses (Marbury vs. Madison)

2. 1857: Rechtmässige Diskriminierung Schwarzer (Scott vs. Sandford)

Der Entscheid: Schwarze können niemals Bürger der Vereinigten Staaten werden, da sie minderwertig sind und keinerlei Rechte in der Verfassung haben.



Dieses wohl berüchtigtste Urteil in der Geschichte des Obersten Gerichtshofs wird oft als eine der Ursachen des Amerikanischen Bürgerkriegs angesehen. Das Urteil war der Höhepunkt einer politischen Bewegung, die versuchte, die Sklavenhaltung in den Vereinigten Staaten zu erweitern. Durch Verfassungszusätze wurde es revidiert.