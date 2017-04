OPCW analysiert Informationen

Die Organisation für ein Verbot der Chemiewaffen (OPCW) ist zutiefst besorgt über den möglichen Einsatz von Giftgas in Syrien. OPCW-Experten würden dazu zur Zeit Informationen sammeln und analysieren, so die Organisation in Den Haag. Die OPCW hatte bereits in der Vergangenheit festgestellt, dass in Syrien Chemiewaffen eingesetzt worden waren.