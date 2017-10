Natürlich kann man die Hoffnung haben, dass die Waffenlobby, angeführt von der NRA, die Millionen von Mitgliedern hat und äusserst finanzstark ist, nun grundsätzlich zu Konzessionen bereit ist. Weitaus wahrscheinlicher scheint mir aber, dass sich hinter dem Nachgeben im Fall der «Bump Stocks» ein geschickter Schachzug, eine Finte, verbirgt. Man gibt in einem völlig unerheblichen Nebenpunkt nach, um erst recht in allen relevanten Bereichen hart zu bleiben.



«Bump Stocks» spielen bei 99 Prozent der tausenden Schiessereien in den USA überhaupt keine Rolle. Viel wichtiger wären Einschränkungen beim Waffenverkauf oder beim Recht überall und jederzeit Waffen zu tragen. Wichtig wären Registrierungspflichten, Verbote von Verkäufen an Kriminelle oder Geistesgestörte. Und wichtig wäre auch, dass die Zahl der Waffen in den USA – derzeit sind es über 300 Millionen – sinkt. Aber daran wollen die Waffenlobby und die allermeisten Republikaner nicht rütteln – auch nach Las Vegas nicht.