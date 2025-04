Per E-Mail teilen

Beim Einsturz des Dachs einer Diskothek am Dienstagabend (Ortszeit) sind in der Dominikanischen Republik Dutzende Menschen ums Leben gekommen..

Mehrere weitere wurden verletzt.

Das Unglück passierte in der Hauptstadt Santo Domingo. Als das Dach einstürzte, fand in der Diskothek ein Konzert eines bekannten Musikers statt.

Am frühen Morgen (Schweizer Zeit) ist die Zahl der Todesopfer auf mindestens 98 gestiegen. 155 weitere Menschen wurden bei dem Unglück in einem Club in der Hauptstadt Santo Domingo verletzt, wie die Regierung des Karibikstaates mitteilte.

Teile des Dachs waren während eines Konzertes des Merengue-Sängers Rubby Pérez auf die Feiernden gestürzt. Die Ursache des Unglücks ist noch unklar. Die Zeitung «Listín Diario» berichtete unter Berufung auf Perez' Manager, der in Lateinamerika populäre Musiker sei bei dem Unglück selbst ums Leben gekommen. Die Behörden bestätigten dies zunächst nicht.