- Zwei schwere Erdbeben der Stärke 7.2 und 7.5 haben Venezuela im Abstand von nur 39 Sekunden erschüttert. Sie verursachten grosse Zerstörungen und lösten einen landesweiten Notstand aus.
- Rettungskräfte suchen nach Verschütteten. Die US-Geologiebehörde USGS rechnet mit massiven Zerstörungen und schätzt die Zahl der möglichen Todesopfer auf 10'000 bis 100'000.
- Gebäude stürzten ein, Infrastruktur wie Zugverkehr und der Flughafen in Caracas wurden stillgelegt.
- Internationale Hilfe wurde zugesagt, unter anderem von den USA und mehreren lateinamerikanischen Ländern.
Themen in diesem Liveticker
- Verschiedene Länder bieten Hilfe an
- «Ich hatte noch nie so viel Angst»: Berichte aus Venezuela
- Erste Opferzahlen
- SRF-Korrespondentin: «Venezuela ist denkbar schlecht vorbereitet»
- Das ist bisher bekannt:
- Liveticker zum Erdbeben in Venezuela