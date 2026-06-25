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Doppelbeben in Venezuela Venezuelas Regierung ruft Notstand aus und bestätigt erste Tote

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25.06.2026, 07:21

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  • Zwei schwere Erdbeben der Stärke 7.2 und 7.5 haben Venezuela im Abstand von nur 39 Sekunden erschüttert. Sie verursachten grosse Zerstörungen und lösten einen landesweiten Notstand aus.
  • Rettungskräfte suchen nach Verschütteten. Die US-Geologiebehörde USGS rechnet mit massiven Zerstörungen und schätzt die Zahl der möglichen Todesopfer auf 10'000 bis 100'000.
  • Gebäude stürzten ein, Infrastruktur wie Zugverkehr und der Flughafen in Caracas wurden stillgelegt.
  • Internationale Hilfe wurde zugesagt, unter anderem von den USA und mehreren lateinamerikanischen Ländern.

Themen in diesem Liveticker

  • Verschiedene Länder bieten Hilfe an
  • «Ich hatte noch nie so viel Angst»: Berichte aus Venezuela
  • Erste Opferzahlen
  • SRF-Korrespondentin: «Venezuela ist denkbar schlecht vorbereitet»
  • Das ist bisher bekannt:
  • Liveticker zum Erdbeben in Venezuela

SRF 4 News, 25.06.2026; 06:00 Uhr

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