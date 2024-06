Israelische Sicherheitskräfte haben nach Armeeangaben vier Geiseln im Gazastreifen gerettet.

Die aus Israel Entführten seien bei zwei Einsätzen im Flüchtlingsviertel Nuseirat befreit worden.

Es handelt sich den Angaben nach um eine 26 Jahre alte Frau und drei Männer im Alter von 21, 27 und 40 Jahren.

Laut dem palästinensischen Direktor des Al-Aksa-Spitals sind bei der Befreiungsaktion mindestens 94 Menschen getötet und weitere 200 verletzt worden.

Die befreiten Geiseln seien in gutem Zustand und in ein Spital in Israel gebracht worden, heisst es weiter. Alle vier wurden demnach am 7. Oktober von Terroristen während des Nova-Musikfestivals entführt. Sie seien aus zwei verschiedenen Orten im Zentrum von Nuseirat befreit worden.

«Sie leben. Es geht ihnen gut», sagte Militärsprecher Daniel Hagari vor Journalisten. Die vier seien aus zwei verschiedenen Gebäuden in einer «komplexen, hochriskanten Mission» aus dem Gazastreifen gerettet worden, sagte Hagari weiter. Die Einsatzkräfte, die sich den Angaben nach wochenlang auf den Einsatz vorbereiteten, hätten dabei unter Beschuss gestanden.

Befreite Geiseln wieder in Israel

1 / 3 Legende: Soldaten eskortieren die befreite Geisel Almo Meir zum Spital in Ramat Gan. Der 22-Jährige stammt aus der Nähe von Tel Aviv. (08.06.24) REUTERS/Marko Djurica 2 / 3 Legende: Kurze Zeit später traf auch Andrey Kozlov in Ramat Gan ein. Der gebürtige Russe arbeitete gemäss Medienberichten als Sicherheitsbeamter am Nova-Musikfestival. (08.06.24) AP Photo/Tomer Appelbaum 3 / 3 Legende: Die Freude in Israel ist nach der Nachricht der Befreiung der Geiseln gross. (Bild: Menschen vor dem Spital in Ramat Gan, 08.06.24) AP Photo/Tomer Appelbaum

Im Zuge der israelischen Befreiungsaktion sind nach Angaben des palästinensischen Direktors des Al-Aksa-Spitals mindestens 94 Menschen getötet und weitere 200 verletzt worden. Eine Behörde der terroristischen Hamas spricht sogar von mindestens 210 toten Palästinensern und rund 400 Verletzten im Flüchtlingsviertel Nuseirat.

Israels Armeesprecher Daniel Hagari wiederum sprach von weniger als 100 Todesopfern im Zusammenhang mit der Befreiung der Geiseln. «Ich weiss nicht, wie viele davon Terroristen sind», sagte er. Alle Angaben lassen sich bisher nicht unabhängig überprüfen.

Video von Entführung am Musikfestival ging um die Welt

Unter den Befreiten befindet sich auch Noa Argamani. Das Video ihrer Entführung vom Musikfestival war eines der ersten, das an die Öffentlichkeit gelangte. Bilder ihres entsetzten Gesichts wurden weithin geteilt. Auf dem Video war zu sehen, wie Argamani zwischen zwei Männern auf einem Motorrad festgehalten wird, einen Arm ausgestreckt und schreit: «Tötet mich nicht!»

Das Schicksal der befreiten Frau bewegte Israel. Ihre Mutter leidet an Krebs im Endstadium. Die Frau hatte immer wieder darum gebeten, ihre Tochter vor ihrem Tod noch einmal sehen zu dürfen. «Wir sind überglücklich, euch zu Hause zu haben», sagte Israels Verteidigungsminister Joav Galant nach Angaben seines Büros. Er sprach von einer «heldenhaften Operation».

Macron und Biden begrüssen Befreiung Box aufklappen Box zuklappen US-Präsident Joe Biden und Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron haben die Befreiung von vier Geiseln aus dem Gazastreifen begrüsst. «Wir werden nicht aufhören, zu arbeiten, bis alle Geiseln nach Hause kehren und eine Waffenruhe erreicht ist», sagte Biden bei einer gemeinsamen Pressekonferenz im Pariser Élyséepalast. Auch Macron sprach sich für diese Ziele aus. Er kritisierte allerdings auch, dass die Lage in der südlichen Stadt Rafah sowie die Zahl der Getöteten und Verletzten nach nunmehr neun Monaten Krieg inakzeptabel seien. Auch könne man nicht tolerieren, dass Israel nicht alle Grenzübergänge für humanitäre Hilfe öffne, wie die internationale Gemeinschaft es seit Monaten fordere.

Schicksal von über 100 Geiseln unbekannt

Bei der Attacke am 7. Oktober hatten Terroristen der Hamas und anderer extremistischer Gruppen mehr als 250 als Geiseln in den Gazastreifen verschleppt.

Zwei Männer wurden im Februar gerettet, als Truppen eine schwer bewachte Wohnung im Gazastreifen stürmten, und eine Frau wurde nach dem Angriff im Oktober gerettet. Nach Angaben der Regierung haben israelische Truppen bisher mindestens 16 Geiseln tot aus dem Gazastreifen geborgen.

Legende: Das Schicksal von Noa Argamani war lange ungewiss. Nun gehört sie zu den vom israelischen Militär befreiten Geiseln. (Bild: 10.05.24) AP Photo/Maya Alleruzzo

Militärsprecher Hagari zufolge befinden sich noch über 110 Geiseln im Gazastreifen. «Wir werden alles tun, um unsere Geiseln wieder nach Hause zu bringen.» Allerdings wird befürchtet, dass ein Grossteil der Gefangenen nicht mehr am Leben ist.

Eine Organisation von Geiselangehörigen schreibt in einer Mitteilung nach Bekanntwerden der Befreiung der vier Geiseln, dass man höchst erfreut sei über den «heroischen Einsatz der israelischen Streitkräfte». Gleichzeitig ermahnt sie die Regierung um Premierminister Benjamin Netanjahu, sich an das Bekenntnis zu halten, sämtliche Geiseln nach Hause zu bringen.