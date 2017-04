Referendum in der Türkei

Das Wichtigste in Kürze

Die Wahlbeobachter der OSZE haben zahlreiche Mängel bei der Abstimmung über die Verfassungsreform in der Türkei festgestellt. Das Referendum habe «unter ungleichen Bedingungen» stattgefunden.

haben bei der Abstimmung über die Verfassungsreform in der Türkei festgestellt. Das Referendum habe «unter ungleichen Bedingungen» stattgefunden. Medienberichten zufolge soll noch am Abend über eine Verlängerung des Ausnahmezustands beraten werden.

beraten werden. Der Ausnahmezustand gilt seit dem Putschversuch im vergangenen Juli. Er wurde schon zwei Mal verlängert. In der Nacht zum Mittwoch würde er auslaufen.

Einen Tag nach dem Referendum über die neue türkische Verfassung äussern sich die internationalen Beobachter kritisch. «Die beiden Seiten der Kampagne haben nicht die gleichen Möglichkeiten gehabt», heisst es im vorläufigen Bericht der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE). Die Wähler seien nicht «unabhängigen Informationen über zentrale Aspekte der Reform» versorgt worden. Unter dem Ausnahmezustand seien ausserdem Grundfreiheiten eingeschränkt gewesen, «die für einen demokratischen Prozess wesentlich sind».

Die OSZE und die Parlamentarische Versammlung des Europarates (PACE) hatten internationale Wahlbeobachter in die Türkei entsandt. Insgesamt waren es nach Angaben der OSZE 63 Beobachter aus 26 Ländern. Die internationalen Vertreter konnten aber nur stichprobenartig beobachten.

Wird der Ausnahmezustand verlängert?

Unterdessen zeichnet sich eine weitere Verlängerung des Ausnahmezustandes in der Türkei ab. Noch am Montag sollen dafür zunächst der Sicherheitsrat und dann das Kabinett zusammenkommen, die beide unter dem Vorsitz Erdogans tagen. Am Dienstag ist die nächste Sitzung des Parlaments geplant, das der Verlängerung zustimmen muss. Mit der Mehrheit von Erdogans AKP im Parlament gilt eine Zustimmung als sicher.

Erdogan hatte den Ausnahmezustand nach dem Putschversuch in der Türkei im Juli vergangenen Jahres ausgerufen. Er wurde seitdem zwei Mal verlängert und würde in der Nacht zu Mittwoch auslaufen.

Erdogan hatte bereits vor dem Referendum gesagt, der Ausnahmezustand könne danach erneut verlängert werden. Die Opposition hatte Einschränkungen ihres Wahlkampfs vor dem Referendum wegen des Ausnahmezustands beklagt, der unter anderem die Versammlungsfreiheit einschränkt.

Börse im Aufwind Der türkische Aktienmarkt hat positiv auf den Sieg von Erdogan im Referendum reagiert. Am Montagvormittag legte der BIST-100-Index der 100 grössten Werte der Istanbuler Börse knapp 0,6 Prozent zu. Nun sei zunächst eine Quelle für politische Unsicherheit verschwunden, so Beobachter.

Eine knappe Mehrheit der Türken hatte sich am Sonntag für die Verfassungsreform von Präsident Erdogan und damit für die Abkehr von der parlamentarischen Demokratie hin zu einem Präsidialsystem entschieden.

Wahlbehörde weist Kritik zurück

Die türkische Wahlbehörde hat unterdessen Einwände gegen die Abgabe nicht abgestempelter Stimmzettel zurückgewiesen. Die Stimmen seien gültig, sagte ein Sprecher.

Die kurzfristige Entscheidung, diese nicht verifizierten Wahlzettel bei der Abstimmung am Sonntag zuzulassen, sei noch vor Eingang der Ergebnisse im System gefallen. Zudem habe die Regierung schon in früheren Fällen einen solchen Schritt erlaubt.

Die grösste Oppositionspartei CHP hatte nach dem knappen Ja der Türken beim Referendum die Behörden scharf kritisiert. Sie forderte eine Neuauszählung von bis zu 60 Prozent der Stimmen.