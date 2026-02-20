Wegen heftigen Schneefalls hat der Flughafen Wien-Schwechat seinen Betrieb vorübergehend eingestellt.

Mindestens 150 Flüge wurden nach Angaben des Airports gestrichen.

Auch auf den Autobahnen rund um Wien aber auch im Tirol gab es grosse Probleme.

Erst gegen Mittag könnten zumindest einzelne Starts und Landungen wieder möglich sein, teilte der Flughafen weiter mit. Mit Verspätungen sei aber noch den ganzen Tag zu rechnen.

Legende: APA/FLUGHAFEN WIEN

In der Nacht waren rund 20 Zentimeter Schnee gefallen. Der Winterdienst sei seit Donnerstagabend durchgehend im Einsatz, hiess es. Etwa 1000 Lastwagen-Ladungen mit insgesamt rund 15'000 Tonnen Schnee seien bisher beseitigt worden.

Bus wurde von Lawine von der Strasse geschoben

Eine wichtige Schnellstrasse am Rand der österreichischen Hauptstadt war zeitweise gesperrt. Viele höher gelegene Strassen waren ebenfalls nicht mehr befahrbar.

In Tirol wurde ein Bus, der Firmenangestellte zu ihrem Unternehmen brachte, von einer Lawine erfasst und von der Strasse geschoben. Keiner der zwölf Insassen sei verletzt worden, sagte ein Polizeisprecher.

Bei Sölden kollidierte ein Autofahrer mit einem Räumfahrzeug und stürzte anschliessend 30 Meter ein steiles Gelände herab. Der Fahrer wurde schwer verletzt und seine Tochter leicht. Obwohl bei schneebedeckter Strasse auf der Route Schneeketten Pflicht seien, seien beim Unfallfahrzeug keine montiert gewesen, teilte die örtliche Polizei mit.

Auch der Münchner Flughafen versinkt im Schnee Box aufklappen Box zuklappen Auch in der süddeutschen Grossstadt München kam es auf dem Flughafen München Franz Josef Strauss zu Störungen des Flugebtriebs. Starts und Landungen könnten sich wegen der starken Schneefälle verspäten oder ganz ausfallen, teilte der Flughafen auf seiner Webseite mit. Passagieren, die am Freitag von München abfliegen wollen, wurde geraten, sich frühzeitig mit ihrer Fluglinie in Verbindung zu setzen und sich über den Status ihres Fluges zu erkundigen.

In der Steiermark waren rund 30'000 Haushalte ohne Strom. Dort waren nach einer Störungsübersicht der Energienetze Steiermark viele Trafo-Stationen ausgefallen.

Nach Schneefall deutlicher Temperaturanstieg

Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienste waren im Dauereinsatz. Auf den Strassen ereigneten sich zahlreiche Unfälle. Viele Bäume stürzten wegen der Schneelast auf die Strassen.

Im Laufe des Tages soll der Schneefall aufhören. Ab nächster Woche werden stark steigende Temperaturen erwartet.