Die Schlacht um Rakka hat begonnen 0:19 min, aus Tagesschau am Mittag vom 6.6.2017

Laut der Rebellenmiliz SDF sind seit dem Morgen Kämpfe um die IS-Hochburg Rakka im Gang.

An den Angriffen beteiligt ist auch die von den USA geführte Anti-IS-Koalition.

Nach Angaben einer Menschenrechtsorganisation ist die Koalition für einen Luftangriff verantwortlich, bei dem gestern mindestens 12 Zivilisten starben.

Die Kämpfe gelten als die entscheidende Offensive, um den IS aus Rakka zu vertreiben. Die von Kurden geführte Rebellenmiliz «Syrische Demokratische Kräfte» (SDF) greift die Stadt nach eigenen Angaben aus drei verschiedenen Richtungen an. Wie die der Opposition nahestehende Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte meldet, hat der Angriff heute Morgen begonnen.

Unterstützung aus dem Westen

Die Rebellenmiliz SDF wird von der US-geführten Anti-IS-Koalition unterstützt – mit Ausrüstung, Training, Informationen und Logistik. Ein US-amerikanischer Offizier bekräftigte heute diese Unterstützung.

Zusatzinhalt überspringen Tote auch in Mossul Bei ihrer Flucht aus der umkämpften Stadt Mossul im Irak sind nach Angaben der UNO mindestens 163 Zivilpersonen IS-Terrormiliz getötet worden. Die Leichen von Männern, Frauen und Kindern hätten am Montag immer noch in den Strassen des Viertels Al-Schira im Westen von Mossul gelegen.

Laut der Beobachtungsstelle für Menschenrechte unterstützt die Anti-IS-Koalition die SDF-Rebellen auch aus der Luft. Gestern seien bei einem Luftangriff 21 Zivilisten getötet worden. Auch die syrische staatliche Nachrichtenagentur meldet einen Luftangriff, spricht aber von 12 Toten.

Türkei schaltet sich ein

Am Nachmittag meldete sich auch der türkische Aussenminister Binali Yildirim zu Wort. Er meinte, die Türkei würde reagieren, sobald die Kämpfe in Syrien zu einer Gefahr werden sollten. Yildirim kritisierte die USA für ihre Unterstützung der Rebellenmiliz SDF. Die Türkei sieht die kurdischen Kämpfer in den Reihen der SDF als Terroristen an.

Neben dem fast komplett eroberten Mossul im Irak gilt Rakka als wichtigste Stadt in den Händen des IS. Die Terrormiliz bezeichnet sie als seine «Hauptstadt». Rakka ist seit 2014 unter Kontrolle des IS. Seither sind nach Angaben der Anti-IS-Koalition gegen 200‘000 Menschen aus der Stadt geflohen.