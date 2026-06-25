- Die venezolanische Armee soll dabei helfen, die öffentliche Ordnung aufrechtzuerhalten und die Rettungsarbeit zu erleichtern, sagte der Präsident der Nationalversammlung Jorge Rodríguez.
- Das 80-köpfige Schweizer Team mit Suchhunden und 18 Tonnen Material ist in Caracas eingetroffen. Es gehört zu den ersten internationalen Helfern vor Ort.
- Aktuell sind über 900 Opfer und 2890 Verletzte zu beklagen. Besonders heimgesucht ist die Region La Guaira mit über 70'000 betroffenen Familien.
- Zwei schwere Erdbeben der Stärke 7.2 und 7.5 haben Venezuela im Abstand von nur 39 Sekunden erschüttert. Sie verursachten grosse Zerstörungen und lösten einen landesweiten Notstand aus.
-
Bild 1 von 8. Zwei schwere Erdbeben in Venezuela haben einen landesweiten Notstand ausgelöst. Bildquelle: REUTERS/Leonardo Fernandez Viloria.
-
Bild 2 von 8. Rettungskräfte suchen unter den Trümmern nach vermissten Personen. Bildquelle: REUTERS/Leonardo Fernandez Viloria.
-
Bild 3 von 8. Gebäude wurden stark beschädigt und stürzten teilweise komplett ein. Bildquelle: AP Photo/Pedro Mattey.
-
Bild 4 von 8. Auch der Zugverkehr wurde eingestellt und der Flughafen Caracas wegen Schäden geschlossen. Bildquelle: Keystone/JAVIER CAMPOS.
-
Bild 5 von 8. Mehrere Staaten haben Hilfe zugesagt und bereiten Rettungs- sowie Hilfseinsätze vor. Bildquelle: Keystone/ARIANA CUBILLOS.
-
Bild 6 von 8. Auch die Millionenstadt Caracas ist betroffen, obwohl sie nicht besonders nah am Epizentrum, sondern mehr als 150 Kilometer davon entfernt war. Bildquelle: Keystone/JAVIER CAMPOS.
-
Bild 7 von 8. In der Küstenstadt La Guaira haben die Behörden ein behelfsmässiges Spital eingerichtet. Bildquelle: Reuters/Maxwell Briceno.
-
Bild 8 von 8. Ein Team von 80 Spezialistinnen und Spezialisten der Rettungskette Schweiz mit acht Suchhunden sowie 18 Tonnen Rettungsmaterial fliegt in der Nacht auf Freitag ab Zürich nach Caracas. Bildquelle: SRF.
Themen in diesem Liveticker
- Katastrophenregion wird militarisiert
- Venezuela-Präsidentin telefoniert mit Trump und Rubio
- Weiteres Beben vor der Küste von Venezuela
- Erste deutsche Rettungskräfte in Venezuela eingetroffen
- Erdbeben Venezuela: Schweizer Rettungs-Team im Einsatz
- Schweizer Rettungskette: 1.5 Millionen Franken Nothilfe
- Die Opferzahl in Venezuela steigt weiter – 50'000 Vermisste
- Schweizer Rettungsteam in Caracas
- Venezuela: Erdbeben verschärfen bestehende Krisen
- Die Opferzahlen steigen stetig
Glückskette ruft zu Spenden für Venezuela auf
Angesichts des schweren Erdbebens in Venezuela sammelt die Glückskette Spenden für die betroffene Zivilbevölkerung. Die Erschütterungen zählen zu den schwersten, die das Land seit über einem Jahrhundert erlebt hat. Erste Einschätzungen deuten auf grosse Zerstörung hin – mit möglicherweise Tausenden Todesopfern.
Gemeinsam mit ihren Schweizer Partnerorganisationen unterstützt die Glückskette Betroffene. Die Hilfe konzentriert sich prioritär auf die dringendsten Bedürfnisse, insbesondere in den Bereichen Unterkunft, Zugang zu Nahrungsmitteln und Trinkwasser sowie medizinische Versorgung, und je nach Entwicklung der Lage auch auf längerfristige Hilfe.
Spenden können über den hier eingeblendeten QR-Code oder unter www.glueckskette.ch getätigt werden.