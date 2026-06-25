- Aktuell sind von mindestens 1430 Todesopfern und mehr als 3200 Verletzten die Rede. Der Verbleib von zehntausenden Menschen ist unklar. Besonders heimgesucht ist die Region La Guaira mit über 70'000 betroffenen Familien.
- Die venezolanische Armee soll dabei helfen, die öffentliche Ordnung aufrechtzuerhalten und die Rettungsarbeit zu erleichtern, sagte der Präsident der Nationalversammlung, Jorge Rodríguez.
- Das 80-köpfige Schweizer Team mit Suchhunden und 18 Tonnen Material ist in Caracas eingetroffen. Es gehört zu den ersten internationalen Helfern vor Ort. Insgesamt sind bereits rund 1600 internationale Rettungskräfte in Venezuela eingetroffen.
- Zwei schwere Erdbeben der Stärke 7.2 und 7.5 haben Venezuela im Abstand von nur 39 Sekunden erschüttert. Sie verursachten grosse Zerstörungen und lösten einen landesweiten Notstand aus.
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Bild 1 von 8. Zwei schwere Erdbeben in Venezuela haben einen landesweiten Notstand ausgelöst. Bildquelle: REUTERS/Leonardo Fernandez Viloria.
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Bild 2 von 8. Rettungskräfte suchen unter den Trümmern nach vermissten Personen. Bildquelle: REUTERS/Leonardo Fernandez Viloria.
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Bild 3 von 8. Gebäude wurden stark beschädigt und stürzten teilweise komplett ein. Bildquelle: AP Photo/Pedro Mattey.
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Bild 4 von 8. Auch der Zugverkehr wurde eingestellt und der Flughafen Caracas wegen Schäden geschlossen. Bildquelle: Keystone/JAVIER CAMPOS.
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Bild 5 von 8. Mehrere Staaten haben Hilfe zugesagt und bereiten Rettungs- sowie Hilfseinsätze vor. Bildquelle: Keystone/ARIANA CUBILLOS.
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Bild 6 von 8. Auch die Millionenstadt Caracas ist betroffen, obwohl sie nicht besonders nah am Epizentrum, sondern mehr als 150 Kilometer davon entfernt war. Bildquelle: Keystone/JAVIER CAMPOS.
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Bild 7 von 8. In der Küstenstadt La Guaira haben die Behörden ein behelfsmässiges Spital eingerichtet. Bildquelle: Reuters/Maxwell Briceno.
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Bild 8 von 8. Ein Team von 80 Spezialistinnen und Spezialisten der Rettungskette Schweiz mit acht Suchhunden sowie 18 Tonnen Rettungsmaterial fliegt in der Nacht auf Freitag ab Zürich nach Caracas. Bildquelle: SRF.
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Glückskette ruft zu Spenden für Venezuela auf
Angesichts des schweren Erdbebens in Venezuela sammelt die Glückskette Spenden für die betroffene Zivilbevölkerung. Die Erschütterungen zählen zu den schwersten, die das Land seit über einem Jahrhundert erlebt hat. Erste Einschätzungen deuten auf grosse Zerstörung hin – mit möglicherweise Tausenden Todesopfern.
Gemeinsam mit ihren Schweizer Partnerorganisationen unterstützt die Glückskette Betroffene. Die Hilfe konzentriert sich prioritär auf die dringendsten Bedürfnisse, insbesondere in den Bereichen Unterkunft, Zugang zu Nahrungsmitteln und Trinkwasser sowie medizinische Versorgung, und je nach Entwicklung der Lage auch auf längerfristige Hilfe.
Spenden können über den hier eingeblendeten QR-Code oder unter www.glueckskette.ch getätigt werden.