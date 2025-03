Ermittlungen in vollem Gange

Der Kapitän des Containerschiffs «Solong» wurde wegen Verdachts auf fahrlässige Tötung festgenommen.

Es handelt sich um einen 59-Jährigen mit russischer Staatsbürgerschaft.

Nach der Kollision zweier Schiffe vor der britischen Küste ermitteln die Behörden, wie es dazu kommen konnte.

Die «Solong» war mit dem Öltanker «Stena Immaculate» zusammengestossen. Das US-Schifffahrtsunternehmen Crowley teilte mit, dass der unter US-Flagge fahrende Tanker von der unter portugiesischer Flagge fahrenden «Solong» gerammt worden war.

Beide Schiffe gerieten in Brand und wurden schwer beschädigt. Wie es dazu kam, ist auch zwei Tage nach dem Unglück unklar. Britischen Medien zufolge hatte es bei der «Solong» in der jüngeren Vergangenheit bei Inspektionen Beanstandungen über die Sicherheit an Bord gegeben.

«Stena Immaculate» transportierte Treibstoff für US Airforce

«Es ist noch unklar, wie viel Treibstoff bei der Kollision ins Meer gelangt sein könnte», so Crowley gegenüber der britischen PA. Eine erste Überprüfung habe aber ergeben, dass das Benzin aufgrund der Brände auf beiden Schiffen verdampft sei.

Nach Angaben von Crowley waren 220'000 Barrel (knapp 35 Millionen Liter) Kerosin an Bord des Ölankers. Der Treibstoff war demnach auf 16 Tanks verteilt, von denen mindestens einer bei dem Zusammenstoss beschädigt wurde.

Legende: Der Öltanker namens «Stena Immaculate» fuhr unter US-Flagge und befindet sich noch vor der britischen Küste. Keystone / Dan Kitwood

Insgesamt 36 Besatzungsmitglieder beider Schiffe waren sicher an Land gebracht worden, ein Mensch wurde medizinisch behandelt. Ein Seemann wurde vermisst, die Suche nach ihm wurde eingestellt. Der britische Unterstaatssekretär Mike Kane bestätigte, dass vom Tod des Besatzungsmitglieds der «Solong» ausgegangen werde.