Verängstigte Muslime in New York

Aus 10vor10 vom 10.2.2017

Der Einreise-Stopp von Präsident Donald Trump ist zwar nach wie vor ausser Kraft, doch bei vielen Muslimen in den USA bleibt die Verunsicherung. In der Grossstadt New York leben hunderttausende Muslime. Der Beitrag zeigt, wie sie in der aktuellen Situation zurechtkommen.