Bei einem Angriff auf einen Kontrollposten vor dem bekannten Katharinenkloster auf der ägyptischen Sinai-Halbinsel ist laut dem Innenministerium ein Polizist getötet worden.

Drei weitere Beamte seien verletzt worden.

Sicherheitskräfte hätten das Feuer erwidert – daraufhin seien die Angreifer geflüchtet.

Die Terrormiliz Islamischer Staat bekannte sich zum Angriff.

Das Katharinenkloster ist eines der ältesten der Christenheit. Ein Sprecher sagte, allen Priestern im Kloster gehe es gut.

Aus dem Archiv: Anschläge gegen Kopten

Bereits in der vergangenen Woche hatte es mehrere Selbstmordanschläge auf koptische Kirchen in Alexandria und Tanta gegeben – mindestens 45 Menschen wurden getötet.

Im Februar waren Hunderte ägyptische Christen aus dem Norden der unruhigen Sinai-Halbinsel geflohen. Vorangegangen war eine Mordserie an Mitgliedern der religiösen Minderheit, hinter der der IS vermutet wurde.

Mit dem Sturz des islamistischen Präsidenten Mohammed Mursi 2013 hatten die Angriffe auf Christen in dem Land zeitweise zugenommen. Unter Mursis Nachfolger Al-Sisi beruhigte sich die Lage wieder etwas.