Das Wichtigste in Kürze

Die ersten 322 Guerillakämpfer haben am Mittwoch ihre Waffen an die Vereinten Nationen übergeben .

haben am Mittwoch ihre . In Kürze wollen die Farc-Rebellen auch die Koordinaten ihrer Sprengstoff- und Munitionsdepots der UNO mitteilen.

der UNO mitteilen. Nach Einschätzung der kolumbianischen Streitkräfte verfügen die Farc über 14'000 Gewehre und Pistolen sowie 6000 andere Waffen wie Granatwerfer und Mörser.

Mit der Entwaffnung der Guerillakämpfer tritt der kolumbianische Friedensprozess in eine neue Phase ein. Die Rebellen wollen künftig als politische Bewegung für ihre Ziele eintreten.

Kolumbiens Präsident begrüsst Beginn der Entwaffnung Hoy es un día histórico para el país: las Farc dicen #AdiósALasArmas, para cambiar la violencia por la reconciliación. #LaPazAvanza. https://t.co/HuqofPAQuV — Juan Manuel Santos (@JuanManSantos) 1. März 2017

Nach dem Friedensabkommen zwischen der kolumbianischen Regierung und der linken Guerillaorganisation Farc haben die ersten Rebellen ihre Waffen niedergelegt. Am Mittwoch übergaben zunächst 322 Farc-Kämpfer ihre Waffen den Vereinten Nationen. Bis Anfang Juni sollen nun alle knapp 7000 Rebellen ihre Waffen niederlegen. Zudem teilen die Farc den UNO die Koordinaten ihrer Sprengstoff- und Munitionsdepots mit.

«Heute ist ein historischer Tag für unser Land», schrieb Präsident Juan Manuel Santos auf Twitter. «Die Farc verabschieden sich von den Waffen, um die Gewalt gegen die Versöhnung auszutauschen. Der Frieden schreitet voran.»

«Das Wichtige sind nicht die Waffen, sondern die Ideen»

Für seine Bemühungen um die Beilegung des Konflikts war Santos im vergangenen Jahr mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichnet worden. Der Farc-Unterhändler Carlos Antonio Lozada versprach, die Farc würden sich an die Vereinbarungen halten und alle ihre Waffen übergeben.

«Das Wichtige sind nicht die Waffen, sondern die Ideen», sagte er im Radiosender Caracol. Die Guerillaorganisation will künftig als politische Bewegung für ihre Ziele wie eine gerechtere Landverteilung eintreten.

Die kolumbianische Armee schätzt, dass die Farc über 14'000 Gewehre und Pistolen sowie 6000 andere Waffen wie Granatwerfer und Mörser besitzt. Diese Waffen sollen nun registriert und in Containern verschlossen werden. Nach einigen Verzögerungen sind mittlerweile alle Rebellen in den 26 Übergangszonen eingetroffen, wo sie sich auf die Rückkehr ins zivile Leben vorbereiten. Eine Mission der Vereinten Nation überwacht die Entwaffnung.

Monumente aus Waffen

Die Waffen sollen zu drei Monumenten eingeschmolzen und am UNO-Sitz in New York, dem Ort der Friedensverhandlungen in Kuba und in Kolumbien aufgestellt werden. Nach Jahrzehnten des internen Konflikts hatten sich die Regierung und die Farc im vergangenen Jahr auf einen Friedensvertrag geeinigt.

Bei den gewalttätigen Auseinandersetzungen zwischen Sicherheitskräften, linken Rebellen und rechten Paramilitärs kamen in Kolumbien mehr als 220'000 Menschen ums Leben.