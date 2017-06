Die EU-Kommission hat ein Vertragsverletzungsverfahren gegen Polen, Ungarn und Tschechien eröffnet, weil sie keine Flüchtlinge aufnehmen wollen.

Die drei Länder hätten nicht die notwendigen Schritte zur Einhaltung ihrer Verpflichtungen gegenüber Griechenland, Italien und anderen Mitgliedsländern unternommen, teilte die Brüsseler Behörde mit.

Dieses rechtliche Vorgehen gegen die drei Länder kann zu Verfahren vor dem Europäischen Gerichtshof und empfindlichen Geldbussen führen.

Trotz entsprechender wiederholter Aufforderungen hätten die drei osteuropäischen Staaten nicht reagiert, erklärte die Brüsseler Behörde in Strassburg.

Konkret wirft sie den drei Ländern vor, sich nicht an der Aufnahme von Flüchtlingen aus Italien und Griechenland so zu beteiligen, wie es im September 2015 von der Mehrheit der EU-Staaten vereinbart wurde. Dem damaligen Beschluss zufolge sollen insgesamt 160'000 Menschen aus den beiden Ländern in andere EU-Mitgliedstaaten verteilt werden.