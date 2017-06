Bei einer Explosion vor einem Kindergarten sind im Osten Chinas mindestens sieben Menschen getötet und 59 verletzt worden.

Vor dem Kindergarten warteten zahlreiche Eltern 0:16 min, vom 15.6.2017

In einer ostchinesischen Stadt sind bei einer Explosion vor einem Kindergarten mindestens 7 Menschen getötet und mehr als 50 weitere verletzt worden.

Die Detonation ereignete sich am späten Nachmittag, als die Eltern ihre Kinder bei dem Kindergarten in Xuzhou in der Küstenprovinz Jiangsu abholen wollten, wie die Agentur Neues China meldet.

Die Explosionsursache ist noch unklar und wird untersucht. In lokalen Medien ist die Rede von einem explodierten Gaskanister.

Im Internet waren Aufnahmen von Opfern am Boden zu sehen. Auch gab es Bilder von verletzten Kindern im Krankenhaus, die medizinisch behandelt werden mussten.

Ein Reporter der Zeitung «Xiandaikuaibao» berichtete, eine Gasflasche für einen Strassenküchenstand scheine explodiert zu sein. Auch in sozialen Medien äusserten sich Augenzeugen in diese Richtung, doch gab es keine offizielle Bestätigung dafür. Einige Opfer seien meterweit durch die Luft geschleudert worden, berichtete ein Augenzeuge der «Global Times», der ebenfalls von einer Explosion an einem Essensstand an der Strasse sprach.