Ein Pariser Berufungsgericht erklärt Air France und Airbus wegen des Absturzes 2009, bei dem 228 Menschen ums Leben kamen, für schuldig.

Beide Unternehmen werden wegen fahrlässiger Tötung verurteilt, womit das Gericht ihre Verantwortung für das Unglück feststellt.

Als Strafe verhängt das Gericht Geldbussen von jeweils 225’000 Euro gegen die Airline und den Flugzeugbauer Airbus.

Das Gericht urteilte, dass ausschliesslich die Airline und der Flugzeugbauer für den Absturz und den Schadenersatz verantwortlich seien.

Die Air-France-Maschine des Flugs AF 447 war am 1. Juni 2009 auf dem Weg von Brasilien in die französische Hauptstadt in eine Unwetterfront geraten und von den Radarschirmen verschwunden.

Der Airbus vom Typ A330 stürzte in den Atlantik. Erst im Mai 2011 wurden die letzten Leichen und der Flugdatenschreiber aus etwa 4000 Metern Tiefe geborgen.

Vereiste Sonden und unvorbereitete Piloten

Konkret wurde Airbus in dem Prozess vorgehalten, die Folgen eines Ausfalls der für die Geschwindigkeitsmessung zuständigen Sonden unterschätzt zu haben. Diese waren auf dem Flug vereist.

Air France soll seine Piloten nicht ausreichend geschult und auf eine Extremsituation wie bei dem Unglücksflug vorbereitet haben, hatte es in der Anklage geheissen. Ein Expertengutachten hatte 2012 geurteilt, die Crew sei danach mit der eigentlich beherrschbaren Lage überfordert gewesen.

Legende: Die Todesmaschine stürzte am 1. Juni 2009 nahe der Küste von Brasilien ab. AP Photo/Brazil's Air Force, File

In erster Instanz waren Air France und Airbus vom Vorwurf der fahrlässigen Tötung freigesprochen worden. Das Gericht hatte damals geurteilt, dass sie zwar teils nachlässig oder unvorsichtig gehandelt hätten, aber sich kein eindeutiger Kausalzusammenhang zum Unglück herstellen lasse.

Im Urteil hiess es dennoch, Vorfälle mit den Sonden seien von Airbus nicht ausreichend nachverfolgt worden, zudem seien Informationen zurückgehalten worden. Air France hätte seine Piloten besser auf Probleme mit den Sonden hinweisen können, hiess es.

Langes juristisches Tauziehen

Das Gericht stellte ausserdem eine zivilrechtliche Verantwortung der Unternehmen fest. Air France und Airbus hatten die Verantwortung für den Todesflug von sich gewiesen. Die Staatsanwaltschaft war gegen die erstinstanzliche Entscheidung in Berufung gegangen. Im Berufungsverfahren forderte sie nun eine Verurteilung.

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Die juristische Aufarbeitung zog sich nach dem Absturz über lange Jahre. Dass es 2022 überhaupt zu einem Prozess kam, war für die Hinterbliebenen ein Erfolg. Denn noch 2019 hatten Ermittlungsrichter ein Verfahren abgewiesen.