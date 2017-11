Mit dem Drama im Camp auf Manus öffnet sich in der umstrittenen Flüchtlingspolitik Australiens ein neues Kapitel. Entgegen internationaler Abkommen bestraft das Land Asylsuchende, die mit Hilfe von Menschenschmugglern per Boot nach Australien gelangen wollten. Von der Marine abgefangen werden sie in isolierte Insellager deportiert, unter menschenunwürdigen Bedingungen, Gewalt und Hoffnungslosigkeit führen zu

Selbstmordversuchen und psychischen Krankheiten. Kritiker sprechen von Verletzungen der Menschenrechte. Trotzdem ist die sogenannte Politik der Härte in Australien beliebt. Sie bringt der Regierung Wählerstimmen