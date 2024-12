Die Fluggesellschaft Swiss begründet die Notlandung mit Triebwerksproblemen und Rauch in Kabine und Cockpit der Maschine.

Alle Passagierinnen und Passagiere sind evakuiert und für eine Nacht in Hotels in Graz untergebracht worden.

Ein Besatzungsmitglied wurde per Helikopter ins Spital gebracht.

Der Zustand des Crewmitglieds sei weiterhin unklar, schreibt die Swiss in einem Communiqué. Nach dem Vorfall hätten sich fünf Crewmitglieder und zwölf Passagiere in ärztliche Behandlung begeben, so die Fluggesellschaft.

Der Flughafen Graz wurde wegen des Vorfalls zeitweilig geschlossen. Der Airbus A220-300 wurde gemäss Communiqué von der Piste entfernt. An Bord seien 74 Passagiere sowie fünf Crew-Mitglieder gewesen. Die Swiss erklärte, sie sei im engen Kontakt mit den Behörden und arbeite intensiv daran, die Ursache des Zwischenfalls zu klären.

Das Flugzeug war nach der Landung evakuiert worden. Dabei stand laut der Flughafen-Sprecherin auch die Feuerwehr des Airports im Einsatz. Die Passagiere wurden in der Folge vom Kriseninterventionsteam des Flughafens betreut und für eine Nacht in Hotels in Graz untergebracht. Am Dienstag können sie mit einem Sonderflug zurück nach Zürich fliegen.

Ursache noch unklar

Ein Hilfsteam für die Besatzung und die Passagiere, Techniker sowie ein Unterstützungsteam für die Behörden ist in der Nacht auf Dienstag nach Graz gereist.

Warum genau es zu der Rauchentwicklung kam, war zunächst unklar. Die Swiss schreibt von Triebwerksproblemen. Man arbeite eng mit den Behörden in Österreich zusammen, um die Ursache des Vorfalls zu klären, betonte die Fluggesellschaft.