François Fillon hält sich für unschuldig und will sich nur dem Urteil der Wähler unterwerfen. Das ist sein Recht – im juristischen Sinn. An Fillon bleibt aber ein politisches Urteil haften. Jenes nämlich, dass er mit zwei Ellen misst. Ein Grossteil seiner Glaubwürdigkeit hat er bei den Wählern bereits verloren. Diese fällen ein politisches Urteil. Sie haben nicht über Recht oder Unrecht im juristischen Sinne zu entscheiden. Seit Wochen versucht Fillon, seine Kampagne neu zu starten und endlich sein Programm zur Debatte zu stellen. Seine heutigen Ausführungen vor der Presse, in denen Fillon die Unabhängigkeit der Justiz in Frage stellt, werden das weiterhin verunmöglichen. Fillon setzt auf einen offen ausgetragenen Machtkampf zwischen der Justiz und der Politik. Das ist in der Geschichte der französischen Republik einmalig – wie so viel in diesem Präsidentschaftswahlkampf.



Fillon bleibt also Kandidat. Damit bleibt er sich treu. Seit Wochen sagt er, dass er und die Partei Les Républicains keinen Plan B bräuchten, weil er Kandidat bleibe, um jeden Preis. Politisch riskieren der Kandidat Fillon und seine Partei. einen hohen politischen Preis zu bezahlen. Fillon und seine Partei galten seit November als die wahrscheinlichen Sieger der Präsidentschaftswahlen. 53 Tage vor dem ersten Wahlgang stehen wir vor einer neuen Realität: Sollte Fillon gewinnen, dann wäre das eine grosse Überraschung.