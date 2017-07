Eine Frau in Saudi-Arabien ist nach einer mehrstündigen Befragung wegen eines Internet-Videos, das sie in einem Minirock in der Öffentlichkeit zeigt, wieder frei.

Das Video, das sich rasant verbreitete, hatte für heftige Reaktionen gesorgt – zustimmende wie ablehnende.

Für Frauen gelten in Saudi-Arabien strenge Kleidungsvorschriften. Lange Gewänder sind Pflicht. Nackte Schultern, Arme oder Beine sind in der Öffentlichkeit verboten.

«Die Polizei in Riad hat eine Frau aufgegriffen, die in Uschaiger in freizügiger Kleidung aufgetaucht ist. Sie wurde der Staatsanwaltschaft überwiesen», berichtete das staatliche Fernsehen. Die Frau hatte aber ausgesagt, dass das Video ohne ihr Wissen veröffentlicht worden sei. Anklage werde deshalb nicht erhoben.

Das Video hatte zu heftigen Reaktionen geführt. Auf Twitter hiess es etwa, wer die Regeln des Königreiches nicht respektiere, verdiene nicht, dort zu leben. In einem anderen Kommentar wurde der Frau unterstellt, sie habe bewusst provoziert und müsse dafür bestraft werden.

Im ultrakonservativen Saudi-Arabien hatte das nur wenige Sekunden lange Video, das laut Polizei und Berichten in der alten Stadt Uschaiger entstand, für Aufregung gesorgt. Es zeigt eine junge Frau in Minirock und knappem Top, die einen Weg entlang geht - ohne das für Frauen in dem Land vorgeschriebene wallende Gewand.