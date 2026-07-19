Der Influencer Andrew Tate und sein Bruder Tristan Tate sind in den USA festgenommen worden.

Wie die US-Behörden mitteilten, erfolgte die Festnahme auf Antrag Grossbritanniens.

Ihnen wird unter anderem Vergewaltigung und Menschenhandel vorgeworfen.

Die Festnahme erfolgte am Samstag in Miami im Zusammenhang mit Ermittlungen der britischen Polizei wegen einer Reihe mutmasslicher Sexualdelikte, wie die Polizei von Bedfordshire in der Nacht mitteilte.

Legende: Andrew Tate (rechts) und sein Bruder Tristan bei einem UFC-Kampf im April in den USA. Keystone/Julia Demaree

Laut der britischen Staatsanwaltschaft wird den beiden US-britischen Doppelbürgern neben Vergewaltigung auch Menschenhandel zum Zweck der sexuellen Ausbeutung sowie der Besitz von Kinderpornografie vorgeworfen. Die beiden Männer seien im Rahmen eines laufenden Strafverfahrens in Miami in Gewahrsam genommen worden. Dabei gehe es um die Vorwürfe von drei Opfern.

Brüder sollen ausgeliefert werden

Die britische Staatsanwaltschaft teilte mit, sie werde weitere Anklagen gegen die Brüder erheben, die sich auf Vorwürfe von vier weiteren Opfern beziehen.

Die mutmasslichen Taten sollen sich den Angaben zufolge im Zeitraum von Juli 2010 bis August 2017 ereignet haben. Die Staatsanwaltschaft hat eigenen Angaben zufolge eine Auslieferung der beiden Männer beantragt. Die Tate-Brüder wurden in den USA geboren, zogen aber nach der Scheidung ihrer Eltern mit ihrer Mutter nach Luton nördlich von London. Sie haben die US-Staatsbürgerschaft und die britische Staatsangehörigkeit.

Andrew Tate ist bekannt für seine frauenfeindlichen Äusserungen im Internet und stand in den letzten Jahren bereits in Rumänien im Visier der Justiz.