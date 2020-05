Phase 1: Verlässt ein Impfstoff das Labor und wird an Menschen getestet, kommt er in die sogenannte Phase 1. Bereits 7 Impfstoffkandidaten für Corona sind in einer Phase 1 Studie – so schnell wie noch nie zuvor, sagt Claus Bolte, Leiter des Bereichs «Zulassung» bei Swissmedic. Jeweils mehrere Dutzend Freiwillige lassen sich diese Versuchs-Impfstoffe im Spital verabreichen. Die Menschen bleiben dabei 24-48 Stunden im Spital, überwacht von Ärzten.

Phase 2: Ein weiterer entscheidender Schritt. Da müssen die Forscher die richtige Dosierung des Impfstoffs herausfinden. Mehrere hundert Personen bekommen den Test-Impfstoff und es wird geschaut, wie ihr Immunsystem darauf reagiert. Dabei fallen nicht wenige Impfstoffkandidaten wegen Nebenwirkungen weg.

Phase 3: Normalerweise käme dann die Phase 3 Studie, der langwierige Teil. Eine Studie an mehreren Tausend Personen um weitere mögliche Nebenwirkungen zu finden – ein Prozess der meist Jahre in Anspruch nimmt. Doch in diesen speziellen Zeiten sieht es anders aus – man könne bereits nach Phase II über eine Zulassung sprechen, sagt Claus Bolte.