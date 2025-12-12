Im Iran haben Sicherheitskräfte die Friedensnobelpreis­trägerin Narges Mohammadi und weitere Aktivistinnen Berichten zufolge festgenommen.

Neben Mohammadi seien auch weitere bekannte Kritiker wie die politische Aktivistin Sepideh Gholian in Gewahrsam genommen worden.

Das hiess es in einer Mitteilung, die auf dem X-Konto der Friedensnobelpreis­trägerin sowie von iranischen Menschenrechtlern veröffentlicht wurde.

Den Angaben zufolge hatten sich die Aktivistinnen bei einer Zeremonie für den vor wenigen Tagen verstorbenen Anwalt Chosrow Alikordi versammelt. Der Tod des Verteidigers, der auch politische Gefangene vertrat, hat Bestürzung unter Menschenrechtsaktivisten ausgelöst. Es gab zugleich Spekulationen über die Umstände seines Todes. Die Justiz erklärte in den Staatsmedien, er sei am Arbeitsplatz an einem Herzinfarkt gestorben.

Legende: Mohammadi in einer Aufnahme aus dem Januar 2024 während eines Hausarrests in ihrer Wohnung in Teheran. IMAGO / Middle East Images

Mohammadi verbüsste zuletzt eine langjährige Haftstrafe im Ewin-Gefängnis in Teheran. Wegen gesundheitlicher Probleme hatte sie vor gut einem Jahr Hafturlaub bekommen. Sie hatte 2023 den Friedensnobelpreis für ihren Einsatz gegen Frauenunterdrückung, die Todesstrafe und für Menschenrechte erhalten.